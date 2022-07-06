首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能汽车>新能源汽车

蔚来已在全国范围内建成 1011 座换电站，发布 2025 年高速换电网络建设计划

2022/7/6 15:46:49 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 7 月 6 日消息，据蔚来消息，今天下午蔚来举行了 2022 年蔚来能源日（NIO Power Day）活动，蔚来称，截至 2022 年 7 月 6 日，NIO Power 已在全国范围内建成 1,011 座换电站，其中包括高速公路换电站 256 座；充电站 1,681 座，充电桩 9,603 根；31 条 Power Up Plan 目的地加电路线；接入第三方充电桩 520,000 + 根。累计为用户提供超 1,000 万次换电服务，超 82 万次“一键加电”服务。

此外，截至 2022 年 7 月 6 日，蔚来已累计为用户安装了 127,528 根家充桩，全国“电区房”覆盖率达 62.1%。

IT之家了解到，蔚来还发布了 NIO Power 高速换电网络建设新计划：蔚来将在 2025 年建成全面覆盖九纵九横十九大城市群的高速换电网络。蔚来九纵九横十九大城市群高速换电网络将覆盖以下高速公路网络：

九纵，包括 G1 京哈、G2 京沪、G4 京港澳、G5 京昆和 G15 沈海高速全段，G3 京台高速京闵段、G6 京藏高速京蒙段、G25 长深高速津粤段和 G45 大广高速京粤段；

九横，包括 G20 青银、G40 沪陕、G42 沪蓉、G50 沪渝、G60 沪昆、G65 包茂和 G80 广昆高速全段，G30 连霍高速苏陕段和 G56 杭瑞高速浙湘段；

十九大城市群，包括京津冀、长三角、大湾区、成渝、关中、山东半岛 、长江中游、山西中部、中原、哈长、海峡西岸、辽中南、北部湾、滇中、黔中、呼包鄂榆、天山北坡、宁夏沿黄和兰州西宁城市群。

值得一提的是，今天早些时候蔚来宣布，第 1000 座换电站于拉萨正式上线，这是全球首座 100% 使用清洁能源的换电站，至此，蔚来换电站已覆盖中国内地所有省级行政区。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：蔚来

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用