丰田混动在美抵税补贴额度全部用完，购车成本将增加

7 月 6 日消息，日本丰田汽车公司新能源汽车在美国的税收抵免额度全部用完。这意味着，购买丰田电动汽车或混动汽车的成本将会增加。

根据美国现行法律规定，车企售出的前 20 万辆新能源汽车可获得每辆 7500 美元（约合 4.9 万元人民币）的税收抵免补贴，而丰田获得此项补贴的汽车数量已达 20 万辆上限。

在丰田公司的产品线中，只有一款电动汽车符合税收抵免条件，因此大部分税收抵免额度都用在了该公司的插电式混合动力汽车上，其中丰田普锐斯 Prime 和 RAV4 Prime 插电式混合动力汽车是受益最多的两款车型。

丰田的豪华汽车品牌雷克萨斯 (Lexus) 也有 NX 跨界插电式混合动力汽车，而其新型全电动 SUV bZ4X 在税收抵免到期前还未上路，首批订单刚刚开始交付。但几周前，由于存在车轮可能脱落的问题，丰田开始召回 bZ4X。丰田在半年销售报告中称，该公司今年迄今已售出 232 辆电动汽车。

丰田还计划在未来几年扩展其电动汽车业务，计划在 2030 年推出 30 款电动汽车，到 2025 年将推出 15 款全电动车型。该公司正在北卡罗来纳州建设电池工厂，以支持其电动汽车的生产，并刚刚与锂离子电池回收初创公司 Redwood Materials 达成合作，收集和回收电池以及电池材料，用于未来的电动汽车上。

丰田并不是第一个达到 20 万辆上限的汽车制造商，特斯拉和通用汽车公司也达到了该上限。通用、丰田、福特、Stellantis 以及多家电动汽车制造商正在游说美国国会，希望在 11 月的选举之前延长补贴措施，届时共和党可能有机会控制国会两院。

从历史上看，国会中的保守派议员始终反对电动汽车补贴。汽车专家和律师们认为，这将使美国政府提出的目标很难实现，即到 2030 年电动汽车占新车总销量的 50%。

不过，目前已经预定丰田汽车的客户，只要在本季度末（9 月 30 日）前交付，仍将获得全额税收抵免。美国国税局（IRS）需要确认丰田的补贴全部用完。在那之后，丰田还将有四个季度的时间为买家提供电动汽车税收减免优惠。在前两个季度，买家将有资格获得 3750 美元的税收优惠。在最后两个季度，他们将获得 1875 美元的优惠。

需要澄清的是，美国联邦税收抵免并不是购买电动汽车的折扣，这是一种退税，在财政年度结束时惠及纳税人。所以，如果有人欠下 1 万美元的联邦税，在购买电动汽车后可以享受 7500 美元的退税，只需补缴 2500 美元即可。