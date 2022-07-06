面向开发者的华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 Beta 发布：官方公布新增 API，支持键鼠交互、WebGL 渲染等

IT之家 7 月 6 日消息，今天，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 测试版开始推送。华为 HarmonyOS 3.0.0.76 版本面向申请用户推送，下载包大小为 6.70GB（因机型不同而有所差异）。

据 HarmonyOS 开发者官方账号消息，HarmonyOS 3.0 Beta 面向开发者更新了多项 API，我们一起来看看。

HarmonyOS 3.0 Beta 可用于开发基于 API Version 8 的应用。从本次发布起，变更了 SDK 的配套关系：

需同时获取 HarmonyOS SDK 与 OpenHarmony SDK 配套使用。

配套 JS / eTS SDK、Native SDK，推荐使用 JS / eTS 进行应用开发。

OpenHarmony SDK 新增 API Version 8 Release 接口。

本次 API Version 8 新增 2300+ JS / eTS API 接口，使能 JS / eTS 语言开发范围覆盖 80% 能力模块。主要包括：

在原有触摸屏输入方式的基础上，支持更多交互方式：键盘、鼠标。

新增分栏、侧边栏、富文本组件和动画效果（如共享元素过场动画），更好地支持宽屏设备上应用开发和动效开发。

新增一系列应用程序框架的接口以及相应工具链。支持使用纯 JS 实现卡片的 UI 布局和业务逻辑。

新增一系列事件通知接口，支持大部分常用类型通知。

新增一系列分布式软总线接口，支持使用 JS / eTS 语言实现应用（同设备、跨设备）间通信。

新增一系列媒体数据管理接口，优化了本地公共目录、物理相册的媒体文件处理（增、删、改）能力，支持通过面向对象方式（相对于 URL 方式）处理媒体文件数据。

新增一系列网络连接管理接口，支持对本地 Wi-Fi 和蜂窝数据网络的统一管理。

新增一系列图形图像能力的接口，提供 WebGL 渲染的基础能力，开发者可基于 WebGL 开发游戏、开发窗口化应用等。

使用 ArkCompiler 替换 V8、QuickJS 引擎。

新增一系列任务管理接口，支持实现长时任务，如后台播放音乐、导航类任务。

新增一系列 DFX 能力接口，支持分布式调优调用链，可以支持多设备间分布式业务流程打点，支持获取崩溃、卡死的故障日志。

IT之家了解到，支持此次公测的设备如下：

华为手机：P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计。华为平板：MatePad Pro 12.6 英寸 2021 款。具体型号请见“型号清单”。

微博博主 @旺仔百事通 表示，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 正式版将在 7 月 24 日发布。 HarmonyOS 3.0 正式版更加注重隐私保护，同时小组件也迎来更新。

此前爆料称，华为还将在 7 月 27 号发布 Free buds Pro 2 耳机、智慧屏 S Pro 86、Mate book X Pro 新款、旗舰平板 MatePad Pro 11 和华为畅享 50 Pro 众多新品。