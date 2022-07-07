维珍银河宣布与波音子公司达成合作：打造更多航天器“母舰”

北京时间 7 月 7 日早间消息，据报道，太空旅游公司维珍银河于当地时间周三宣布，该公司已经与波音子公司极光飞行科学（Aurora Flight Sciences）达成协议，双方将合作增建两架运载飞机，以支持其即将到来的航天器舰队。

维珍银河公司目前拥有一架名为 VMS Eve 的运载飞机，也就是所谓的“母舰”，它已经服役了约 14 年，当前正在进行长时间的整修。这艘以喷气机为动力的母舰在维珍银河公司的飞行中起着关键作用，它将公司的航天器运到大约 5 万英尺的高度进行发射。

该公司表示，新的母船是 VMS Eve 设计的进化，每个母舰将支持每年多达 200 次的发射。维珍银河公司目前有两艘飞船，即 VSS Unity 和 VSS Imagine，该公司称前者每年可发射 12 次，后者每年可发射 26 次。但该公司即将推出的“Delta 级”航天器的飞行频率将达到每周一次，因此需要多个母船来为发射提供支持。

维珍银河 CEO 迈克尔・科尔格莱齐尔（Michael Colglazier）在一份声明中表示：“我们的下一代母舰对于扩大我们的业务规模是不可或缺的。它们的生产速度会更快，维护也更简单，并将让我们每年能够执行更多的飞行任务。”

维珍银河公司发言人拒绝透露交易的财务条款。极光公司今年年初开始与维珍银河公司一起设计母船，并将立即开始生产，第一架运载飞机预计将于 2025 年投入使用。

与其他发展阶段的太空公司一样，维珍银河公司的股票在 2022 年受到重创，其股价今年迄今已下跌超过 50%。今年早些时候，维珍银河公司将其商业太空旅游的开始时间推迟到 2023 年第一季度，该公司的整修计划预计将在两个月左右之后完成。