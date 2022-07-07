全新阿尔法罗密欧 Giulia 纯电车型曝光：续航里程超 800km，每分钟补充 35km 电力

IT之家 7 月 7 日消息，Giulia 是意大利车企阿尔法罗密欧进到我国后发布的第一款运动型轿车，现阶段它也是阿尔法罗密欧的主力军车型。

现有外媒曝光了全新阿尔法・罗密欧 Giulia 的消息，该车可能会在 2024 年到 2027 年之间亮相，将会基于 Stellantis STLA Large 架构打造。

按照现款 Giulia 每 7 年换一代周期计算，新车应该会在 2024 年之后迎来首发，最晚 2027 年（车企全面转型纯电）。

IT之家了解到，阿尔法・罗密欧首席执行官 Jean-Philippe Imparato 此前在接受媒体采访时明确表示，下一代 Giulia 将会作为纯电动轿车推向市场。

Imparato 没有透露下一代 Giulia 的信息，不过他表示阿尔法・罗密欧的首款纯电动车型将在 2024 年推出，而且该车型也将提供插电式混合动力版本。

动力系统方面，Stellantis 投资者信息表明 Giulia EV 将提供至少 800 公里的续航里程，电池容量从 101 千瓦时到 118 千瓦时不等，也许会采用 800 伏电气架构，具备极快的充电速度，充电 10 分钟大约可增加 300 公里。这将使电动 Guilia 成为英国所有电动汽车中续航里程最长的车型，击败 485 英里的梅赛德斯 EQS 位居第二。

去年，阿尔法罗密欧的首席执行官 Jean-Philippe Imparato 就 Giulia 的未来以及该公司对电气化转型发表了讲话，他表示将推出下一代宝马 3 系的竞争对手：“我们不会放弃 Giulia。未来依然会有 Giulia，它将是一个纯电动车型”“阿尔法罗密欧将拥有 Giulia 的未来，也会为 SUV 做这项工作（纯电化），因为我们要打入中国和美国市场，而且 Giulia 的造型很棒，我不想失去它”。

“这款车绝对是华丽的，所以这款车未来依然会保留，但它的未来将是电气化的。这意味着阿尔法・罗密欧可能会拥有 100% 纯电动汽车 (纯电动汽车)。”

Imparato 表示，该品牌的核心轿车必须实现全电动化，因为该品牌希望到 2027 年将其系列车型实现全面电动化。

“我必须做出一些重大的选择。如果我想要有超过平均水平的表现，我必须大胆去尝试，”“如果我说我要用电，我就用电。我没办法只做一半，明白我的意思吗? 这是有风险的，但这很正常。我们来到这里是为了承担一些风险，但对我来说，我们已经越过了临界点。”

尽管阿尔法罗密欧已经宣布全面转向纯电系统，但他也表示，该品牌将继续优先考虑以驾驶员为中心和运动的方式，其汽车在其 111 年的历史中已经出名。

Imparato 说:“我希望阿尔法罗密欧能有这样的‘光线是正确的’的宣传语。”“即使我身后有一吨的电池，我也想传达一种轻便的理念，即使我通电了。这是阿尔法罗密欧的基本款，我们正在以此为基础打造这款新系列。但这还不够，我们正在努力营造 2025 年驾驶阿尔法罗密欧时的那种感觉。”