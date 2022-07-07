国家邮政局：上半年快递业务量预计将超 500 亿件

IT之家 7 月 7 日消息，今日，国家邮政局举行 2022 年三季度例行新闻发布会，发布《2022 年 6 月中国快递发展指数报告》，解读上半年行业运行情况。6 月中国快递发展指数为 289.4，环比增长 7.5%，行业规模恢复进程加快，基础能力提升明显，发展态势回暖向好。

IT之家了解到，国家邮政局表示，从中国快递发展指数的四个一级指标来看，6 月，快递发展规模指数为 386.5，环比提高 12.1%。上半年，快递业务量预计将超 500 亿件，业务收入预计接近 5000 亿元，行业规模呈现四大特点：

一是规模曲线回升，行业加速恢复。上半年，行业克服疫情等因素影响，规模短暂下降后迅速回升，仍实现正增长，展现出良好的发展韧性。日均业务量恢复至 3 亿件以上，超去年同期水平。

二是节日经济与电商促销助力行业回稳。“双品网购节”“618 购物节”等促销活动相继开展，带动快递业务量快速回升，日最高业务量超 4 亿件。

三是农产品市场繁荣活跃。随着“快递进村”工程深入推进，农产品上行渠道日益畅通，农产品快递包裹稳步增长。

四是中部地区发力明显。中部大部分省（区、市）业务量增速超全国平均水平，成为带动行业增长的重要力量。