极氪 001 被曝车机换芯！高通 8155 上车，扭转已交付车型卡顿槽点

极氪 001 被爆将进行硬件迭代，高通 8155 上车。智能车参考通过不同的销售渠道求证了这一消息。为啥极氪 001 在这个时间点要换装高通 8155 车机芯片？

极氪冠以智能高端定位，热度极高，30 万价位月销量稳定四五千，但用户口碑两极分化，设计操控好评多，车机却太拉胯。

车质网关于极氪 001 的投诉，大部分集中在车机卡顿、系统升级失败、车载互联故障等问题：

具体有多难用？B站上很多车主用户都上传了实际使用情况：

不少普通用户认为，极氪车机拉胯，高通上一代车芯片 820A 要背主要的锅：

而最新的 8155 算力 8TOPS，图像处理能力高过 820A 近 4 倍，还带有专门的 AI 计算模块，也是目前所有主流智能汽车的选择。

所以高通 8155 被认为是拯救极氪车机的最快最直接手段。

所以如果极氪销售给出的信息属实，001 真要换 8155，那么随之而来就有两个问题：

8155 的车机，能比 820A 好多少？已经交付的 2.5 万多极氪 001 车主，还有机会吗？

骁龙 8155，能救极氪吗？

极氪 001 车机座舱系统之前一直使用的芯片，是高通 820A。

14nm 制程，2016 年就已经投放市场，其实就是手机端的骁龙 820 芯片的车规版本。

更直白一点，这颗处理器的能力，与小米 5、三星 S7 完全相同。

骁龙 8155，发布于 2020 年，7nm 工艺制程，八个核心，最多支持 6 个摄像头，连接 4 块 2K 屏幕或者 3 块 4K 屏幕，支持 WiFi6，支持 5G，支持蓝牙 5.0。

算力方面，8155 比现款极氪 001 上搭载的 820A Prem，在 CPU 方面提高 2 倍、GPU 方面提高近 4 倍，此外 8155 芯片还有专门的的神经网络计算单元，能够对 AI 算法有更好的支持，更加适应“智能汽车”的需求。

所以在车内屏幕、麦克风、摄像头等传感器数量不变的情况下，8155 理论上能使车机系统更加流畅丝滑。

高通 8155，本质是移动端骁龙 855 芯片的车规版本，相当于 2019 年小米 9、三星 S10 的水平。

但在目前的智能汽车市场，8155 已经是量产交付的纸面技术指标最先进的智能座舱、车机芯片。

如今只要冠以“智能汽车”之名的产品，8155 成了标配，也成为厂家主推的一大卖点。

比如最新的阿维塔 11、理想 L9（2 块 8155）、小鹏 P5、蔚来 ET7、广汽埃安 LX PLUS，吉利、长城、上汽等等的主力车型，都已经或确定即将搭载 8155 芯片。

极氪换 8155，老车主怎么办？

几天后的 7 月 11 日，极氪将会发布新进展和新内容。网友猜测主要就是宣布 8155 芯片的消息。

智能车参考询问了极氪销售，回复也是现在想订车可以再等等，留意 7 月 11 号的发布：

但问题是，怎么个换法？新车方面，主要影响是 820A 和 8155 成本不同。

820A 芯片售价 40 美元左右，约合人民币 250 元；而 8155 芯片售价却是 250 美元左右，约合人民币 1600 元。

以极氪月销 5000 计算，每个月多出的成本就是 675000 元，是否会反映到车辆终端售价，不得而知。

老车主方面，无非就是两种方法，要么极氪咬牙承担成本，免费给所有老车主更换。

现在极氪 001 累计交付 2.5 万辆左右，这个成本至少也是 40000000 元。

如果极氪自己不打算承担这个成本，那就只能采取老车主自愿掏钱更换的办法。

而这牵扯到底层技术问题，极氪已经交付的 001 车型上，不一定能直接无损换装 8155，很有可能要更换整个智能座舱算力总成。

这样，车主要付出的成本，远不止一块 8155 芯片。

懂车帝极氪 001 论坛有传言，是 3999 元换装的方案：

极氪 001 硬件重要迭代，换装 8155，老车主可能要花钱升级，这样的情况，车主怎么看？

有人认为挺值：

也有人觉得太贵：

极氪 001 车主们，或者你认识的身边开极氪的用户，对于换装 8155 的消息怎么看，愿意花钱升级吗？