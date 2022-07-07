软银“愿景基金”CEO 淡出软银，将推出自己的新基金

北京时间 7 月 7 日晚间消息，据报道，软银集团执行副总裁、“愿景基金”CEO 拉吉夫・米斯拉（Rajeev Misra）将淡出软银，转而开创自己的事业，目前正在为一个新基金而融资。

米斯拉是软银创始人孙正义（Masayoshi Son）的得力助手，也是软银的核心缔造者之一。知情人士称，米斯拉将辞去软银集团的职务，只保留其在“愿景基金”的高级管理职位。

知情人士透露，米斯拉最近在东京与孙正义举行了会谈，称其将离开软银，转而追求自己的事业。知情人士还称，米斯拉已经为一只新基金争取到了 60 多亿美元的支持，其中包括来自中东的投资者。另外，米斯拉的前同事阿克沙伊・纳赫塔（Akshay Naheta）将加盟该基金。

目前，相关事宜仍在讨论中，该基金的规模或推出时间尚未做出最终决定。当然，该计划最终也可能遭遇挫折。对此，软银的一名代表已证实，米斯拉将退居二线。

据媒体获得的一份内部备忘录显示，米斯拉将继续担任“愿景基金”的 CEO，并成为软银投资部门的副董事长。米斯拉退出后，其职责将由孙正义接替。

米斯拉的退出，是软银投资部门最高级别的管理人员离职。他今年 60 岁，1997 年加盟德银，2014 年加盟软银，将“愿景基金”发展成为硅谷初创公司的最大投资者之一。

后来，科技初创公司估值大幅缩水让“愿景基金”黯然失色，并导致软银在今年第一季度出现了纪录的亏损。如今，“愿景基金”正努力挣扎试图东山再起。