通用旗下 Cruise 自动驾驶汽车被曝发生车祸，导致多人受伤

新浪科技讯 北京时间 7 月 7 日早间消息，据报道，就在加州交通监管机构授予 Cruise 公司商业化自动驾驶技术的里程碑式许可后仅仅一天，该公司的一辆自动驾驶汽车就发生车祸，导致多人受伤。

这起车祸发生于 6 月 3 日晚间，地点在旧金山，当时一辆处于自动驾驶模式下的 Cruise 汽车在 Geary Boulevard 和 Spruce Street 的交叉口向左转弯，挡在一辆迎面而来的丰田普锐斯前面，随后两辆车发生了碰撞。

Cruise 公司提交给加州机动车管理（DMV）局的报告显示，两辆车上的乘客都遭受了伤害。Cruise 公司负责全球市场的副总裁托德・布鲁格（Todd Brugger）在报告中写道，警察和紧急医疗服务部门对乘员进行了治疗，“据称两车乘员是轻微受伤”。

曾获通用汽车投资的 Cruise 表示，其自动驾驶车辆在完成左转弯前停在了车道内，被撞时处于静止状态。

该公司在文件中对由人类驾驶员驾驶的丰田普锐斯的位置和行为的解释提供了进一步的声明，该公司称普锐斯当时超速行驶，而且它是在右转车道上继续直行。

但是这些细节无法得到独立核实。旧金山警察局的一位发言人无法找到与周三的车祸有关的事件报告，并表示有可能没有生成有关这起事故的报告。

本周三，Cruise 公司的一位发言人拒绝透露为什么这辆车在完成转弯之前就停下来了。

尽管事故发生时 Cruise 的车辆可能处于静止状态，但卡内基梅隆大学教授和自主车辆安全专家菲尔・科普曼（Phil Koopman）表示，调查人员仍然需要更多的信息来评估人类驾驶员和自动驾驶软件在碰撞中的行为。

他说道：“许多人对从他们前面切入然后停在路上的司机都会感到不满，有时甚至会破口大骂。这起事故中有很多未知的因素。例如，我们不知道普锐斯司机是否打算右转，但又转弯试图避免与静止的车辆发生碰撞。”

Cruise 公司在其强制性报告中表示，车祸是在车辆处于“无人驾驶模式”时发生的。该公司发言人拒绝提供更多具体信息，例如自动驾驶汽车中的一名或多名乘员是或不是乘务员或员工。

虽然这起事故发生在一个多月前，但围绕它的细节直到本周才出现。

这起事故发生仅仅一天之前，加州公用事业委员会（CPUC）刚刚允许 Cruise 公司在某些条件下向公众开放没有人类安全司机在场的付费自动驾驶打车服务，这也是该州颁发的第一个此类许可。

CPUC 主席爱丽丝・雷诺德（Alice Reynolds）当时在一份书面声明中表示：“这是自动驾驶汽车项目的一个令人兴奋的里程碑。”

在 6 月 3 日发生车祸时，这项付费服务尚未开始向公众开放，但 Cruise 公司在此前几个月中一直在为特定客户提供免费乘车服务。

负责监督该州自动驾驶汽车项目的加州 DMV 的一位发言人表示，自事故发生以来，该机构的官员已经与 Cruise 的高管进行了对话。周三，CPUC 没有回复评论请求。

正如科普曼指出的那样，这起车祸提出了关于人类和自动驾驶软件之间的相互作用，以及他们如何向对方传达各自意图的问题。此外，Cruise 公司拒绝透露其车辆是否配备了侧气囊或侧气帘，如果有，它们是否在车祸中成功展开。在这起车祸中，普锐斯撞上了这辆自动驾驶车辆的后排乘客侧。

除了 6 月 3 日发生的车祸之外，该公司的自动驾驶汽车此前已经在旧金山发生了一系列事故。

6 月 28 日，多辆 Cruise 自动驾驶汽车聚集在一个城市的十字路口，阻断了几个小时的交通。直到人工驾驶人员将这些车辆移走，事件才得以解决。当时，该公司的一位发言人将此次堵塞归咎于“技术问题”，但他并没有详细说明是何种技术问题。

今年 4 月，该公司的一辆自动驾驶汽车挡住了旧金山消防局的卡车前往火灾现场的道路，该市官员后来告诉 CPUC，这一事件减缓了火灾的处理速度，并导致了伤害。同样在 4 月，旧金山的一名警察拦下了一辆 Cruise 汽车，因为它在夜间行驶时没有打开大灯，而且这辆涉事车辆还存在闯灯行为。

科普曼表示，这些事件总体上说明自动驾驶技术目前还有很多问题需要解决。他说道：“有关自动驾驶的一切都非常令人担忧。特别是这起事故，在简单阅读事故报告后，我们会发现许多非常令人担忧的事情。责任应该在 Cruise 公司身上，他们需要证明其车辆仍然有能力安全运行。”