通信行程卡 App 显示到达或途径过的地区由 14 天改为 7 天

IT之家 7 月 7 日消息，通信行程卡 App 今日发布 3.2.0 版本更新，IT之家小伙伴发现，此前显示前 14 天内到达或途径过的地区，现在已经改为 7 天。

IT之家测试，微信与支付宝平台的“通信行程卡”小程序还是显示前 14 天内数据，通信行程卡 App 商店页面描述和截图也还是显示 14 天内数据，可能是还没有更改。

此前，为坚决落实关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，工信部宣布取消通信行程卡“星号”标记。

6 月 28 日，国务院发布了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，将两类风险区域划定标准和防控措施进行衔接对应，统一使用中高风险区的概念，形成新的风险区域划定及管控方案。高风险区实行“足不出户、上门服务”，连续 7 天无新增感染者降为中风险区，中风险区连续 3 天无新增感染者降为低风险区。其他地区对近 7 天内有高风险区旅居史人员，采取 7 天集中隔离医学观察措施。中风险区实行“足不出区、错峰取物”，连续 7 天无新增感染者降为低风险区。其他地区对近 7 天内有中风险区旅居史人员，采取 7 天居家医学观察措施。低风险区指中、高风险区所在县（市、区、旗）的其他地区，实行“个人防护、避免聚集”。其他地区对近 7 天内有低风险区旅居史人员，要求 3 天内完成 2 次核酸检测。