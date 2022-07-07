云南强省三年行动出炉，围绕第三代半导体及显示材料等技术分类组织协同攻关

作者： 小如

7 月 6 日，中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发了《云南省产业强省三年行动（2022—2024 年）》（以下简称《强省三年行动》）。

《强省三年行动》提出，以产业数字化、数字产业化为主线，推动大数据、云计算、物联网、人工智能、5G 和区块链等数字技术广泛应用，促进产业向数字化、智能化转型。围绕产业链部署创新链，加快构建创新生态，着力突破一批产业发展关键核心技术，提升核心竞争力。

《强省三年行动》指出，云南将以高端化、集聚化、国际化发展为主攻方向，重点实施产业锻长板、关键技术攻关、优势企业引育、特色园区打造、服务平台建设、锂资源绿色开发利用六大行动，做精贵金属新材料，做大新能源电池材料，做实化工等新材料。

重点包括：做优光电子微电子材料。加快发展高纯锗单晶材料、光伏 / 光纤级锗材料、红外级锗材料等新材料，完善锗基材料产业体系。加快推进 6 英寸砷化镓单晶片，4 英寸锑化镓单晶片，6 英寸碳化硅单晶片，ITO 靶材，半导体用高纯砷、铟及砷化锌等项目建设。

推进关键技术攻关及产业化。围绕高纯金属、贵金属催化剂、第三代半导体及显示材料、集成电路材料等关键新材料技术，分类组织协同攻关，加快新材料研制、生产、验证及应用进程，高水平建成贵金属材料云南实验室。技术成熟度处于实验室阶段的，纳入有关基础研究计划支持；技术成熟度处于小试、中试阶段的，纳入有关工程化产业化专项计划支持；技术成熟度处于产业化阶段的，加强产用衔接，加快应用产业化步伐。

此外，云南还将大力发展数字经济核心产业。加大支持力度，持续培育和发展数字经济核心产业。重点发展数字产品制造业，支持昆明、红河、大理等州（市），依托产业园区和优势企业，积极引进产业链上下游企业，打造智能终端制造、半导体材料和信创产业集群。