政策拉动新能源汽车：美股迎来四连涨，中概科技股普涨

北京时间 7 月 8 日消息，美股迎来四连涨，纳指涨超 2%，在三大股指中表现最好。

截至收盘，道指涨 346.87 点，涨幅为 1.12%，报收 31384.55 点；标普 500 指数涨 57.54 点，涨幅为 1.5%，报收 3902.62 点；纳指涨 259.49 点，涨幅为 2.28%，报收 11621.35 点。

中概股中主要科技股全线上涨，新能源汽车板块领涨。昨天商务部等部门公布了促进电动汽车使用、消费的措施，新能源汽车股普涨，其中蔚来涨超 8%，小鹏汽车涨超 5.5%，理想汽车涨近 2%。

▼ 美国主要科技巨头悉数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

▼ 中国主要科技股全线上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

▼ 上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

▼ 下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

CEO 叶国富是名创优品第一大股东，持股比例达 62%

市值约 25 亿美元的名创优品说不上是一家大公司，但显然也不是袖珍公司。数据显示，CEO 叶国富是名创优品第一大股东，持股比例高达 62%，这意味着他对公司有很大控制力。第二、三大股东的持股比例分别为 4.6% 和 4.4%。第三大股东 Minxin Li（李敏新，音译）是公司执行副总裁和董事会成员，再次表明内部人士持股比例相当高。

▲ 内部人士持股比例达 68%

内部人士持有的股票价值约 17 亿美元，持股比例达 68%。普通公众的持股比例为 10%，可能不足以使公司修改不符合他们利益的政策。上市公司在名创优品的持股比例为 4.6%，它们可能属于战略持股。

政府支持新能源汽车发展，蔚来一度涨超近 11%

在中国政府公布支持新能源汽车发展政策的拉动下，常规交易中蔚来一度摸高 23.1 美元，涨幅接近 11%。商务部等 17 部门昨天发文称，支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题，促进农村地区新能源汽车消费使用。

▲ 政策还将支持充电设施建设

政府补贴促进了中国市场的电动汽车需求，但补贴力度在逐年退坡。补贴政策延期对蔚来来说是一大好消息。文件还指出，积极支持充电设施建设，加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设，引导充电桩运营企业适当下调充电服务费。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

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▲ 下跌的其他国外科技股

扎克伯格为 Meta 发展定调，确定六大优先领域

马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 对经济前景相当不乐观，为 Meta 确定了六个优先发展的领域：元宇宙、隐私、人工智能、短视频、消息和广告创收服务。扎克伯格认为，元宇宙将是 Meta 的下一款重要产品，“我们当前的重心是执行”。

▲ Meta 发力短视频，应对 TikTok 带来的挑战

隐私监管方面的变化也是 Meta 需要面对的一个战略问题，因为它给利润带来的威胁是巨大的。此外，Meta 还将大力发展短视频服务 Reels，应对 TikTok 带来的挑战。此外，Meta 还把人工智能列为重点，并将提高产品和服务创收能力，为 WhatsApp 和 Messenger 增添新服务。

Twitter 高管解释机器人账户比例计算方法，希望消除马斯克心病

当地时间星期四，Twitter 高管解释了公司计算平台上机器人账户数量的方法，并重申机器人账户比例相当低，尝试消除埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的“心病”。在此消息拉动下，常规交易中 Twitter 股价一度摸高 39.51 美元，涨幅达到 3.4%。

▲ Twitter 通过多种方法估计机器人账户数量

Twitter 曾多次表示平台上机器人账户占比不足 5%，但马斯克抱怨称 Twitter 平台上机器人账户要多得多，甚至扬言将撕毁以 440 亿美元收购 Twitter 的协议。Twitter 高管称，他们通过每季度评估数以千计的账户确定了这个 5% 的比例，估计真实数字要低得多。Twitter 还利用内部数据确认平台上机器人账户数量，其中包括利用 IP 地址或电话判断账户是否是机器人账户。