美国对特斯拉撞车事件展开新的特别调查，涉嫌使用 Autopilot

IT之家 7 月 8 日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）现表示，将对加州特斯拉的行人致命撞车事件展开新的特别调查。该事故涉及一辆 2022 款特斯拉 Model S，共导致 3 人死亡（一人在加利福尼亚遇难，另外两人在佛罗里达遇难）。

这是 NHTSA 正在调查的 30 多起涉及特斯拉车辆的事故之一。这些车辆涉嫌使用 Autopilot 等先进的驾驶辅助系统。

路透社报道称，NHTSA 对最近在加州发生的一起致命车祸展开了特别调查，一位机构发言人向 The Verge 证实 7 月 6 日发生在佛罗里达州的坠机事故也在接受调查中。

佛罗里达州的车祸发生在盖恩斯维尔以南的 75 号州际公路上，一辆特斯拉撞上了一辆停在卡车停靠站的固定牵引拖车的后部。

据 Fox 35 报道，当时特斯拉车内的两名司机和一名乘客遇难。NHTSA 的一位发言人表示，该机构已经知道这起事故，目前正在与特斯拉进行沟通。

佛罗里达州公路巡逻队的一位发言人表示，目前尚不清楚 Autopilot 在事故发生时是否激活。“在对这一事件的调查中，我们的调查人员将收集尽可能多的信息和数据，这是标准操作程序。”

NHTSA 目前正在调查 16 起使用 Autopilot 的特斯拉车主撞上静止车辆（大多是抛锚后紧急停靠在路边）的事故，目前已造成 15 人受伤和 1 人死亡。

据官方透露，这些事故大多发生在天黑后，可能也正因此 Autopilot 忽略了现场警示措施，没有看清警示灯、标识牌等。该调查最近升级为“工程分析”，这是可能召回之前调查的第二阶段和最后阶段。

据称，特斯拉在美国政府使用主动辅助驾驶功能时发生的车祸的名单中名列前茅，当然这也是因为它卖出的 L2 级系统比竞争对手多得多。特斯拉还从客户那里收集实时远程信息处理数据，从而加快报告流程。

根据 NHTSA 的数据，从 2021 年 7 月 20 日到 2022 年 5 月 21 日，共有 273 起涉及使用 Autopilot 的特斯拉汽车的撞车事故。特斯拉占该期间报告的 392 起事故中的大部分。

IT之家曾报道，特斯拉 CEO 埃隆马斯克此前曾将涉及 Autopilot 的事故归咎于驾驶员过度自信。马斯克在 2018 年表示：“当发生严重事故时，几乎总是，实际上可能全都是，有一个自诩“老司机”的用户，问题更多是出于过度自满。”