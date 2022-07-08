过去 3 个月，美国科技创业公司融资创 2019 年以来最大跌幅

北京时间 7 月 8 日早间消息，追踪创业公司融资的 Pitchbook 于当地时间周四发布数据显示，过去 3 个月，对美国科技行业创业公司的投资下跌 23%，至 623 亿美元，创下自 2019 年以来的最大跌幅。

与此同时，今年前 6 个月，创业公司的出售和 IPO（首次公开招股）规模同比暴跌 88%，至 490 亿美元。这些是创业公司投资退出的最主要方式。

这样的下跌在创业生态内非常罕见。过去十几年，在经济繁荣、低利率，以及智能手机和人工智能等创新产品技术的推动下，创业公司生态经历了持续的高速增长。这一热潮也培育了 Airbnb 等目前家喻户晓的品牌。

然而，随着利率的上升、通胀和俄乌冲突带来的不确定性给今年的全球经济蒙上阴影，年轻的科技公司也受到冲击。由于硅谷和其他地区的科技创业公司是科技行业重要的创新和增长引擎，这也预示着，科技行业将迎来一段艰难时期。

Forerunner Ventures 的投资人基尔斯滕・格林（Kirsten Green）表示：“我们一直处于长期牛市中。”目前的回调在一定程度上是因为此前的投资热在消退，同时也是投资者对宏观环境不确定性的反应。“我们现在做的是让事情平静下来，减少噪音。”

创业公司目前仍然有充足的资金支持，并且不会很快崩塌。根据 PitchBook 的数据，美国的投资人正持续进行交易，在过去 3 个月中完成了 4457 笔交易，同比增加了 4%。此外，包括安德森-霍洛维茨和红杉资本在内的知名风投公司也仍在募集新的大型基金。今年到目前为止，募资额已经达到 1220 亿美元。

创业公司也习惯了这种高喊“狼来了”的局面。过去 10 年中，市场上的各种风吹草动都会引发猜测，科技行业是否正处于泡沫中，以及泡沫什么时候将破裂。然而每一次，科技行业的反弹都更加强劲，促使更多资金的涌入。

即便如此，表明并非一切都好的预警信号最近变得尤为明显。红杉资本和 Lightfast Venture Partners 等风险投资机构提示年轻的创业公司要削减成本、节约资金，为接下来的艰难时期做准备。作为应对，许多创业公司都进行了裁员并冻结了招聘。一些公司，包括支付创业公司 Fast、家居设计公司 Modsy 和旅游创业公司 WanderJaunt，已经宣布关闭。

过去两年新上市的公司也在感受到痛苦。曾经的明星创业公司，包括股票交易应用 Robinhood、滑板车创业公司 Bird Global 和加密货币交易所 Coinbase，股价相比于去年的最高点下跌了 86% 至 95% 不等。去年 10 月上市的零售创业公司 Enjoy Technology 上周提交了破产申请。去年 6 月上市的电动汽车创业公司 Electric Last Mile Solutions 上月表示，将启动资产清算。

PitchBook 分析师凯尔・斯坦福（Kyle Stanford）表示，今年的不同之处在于，2021 年投资机构开出的巨额支票，以及创业公司的估值飙升没有继续。他指出：“这些都是不可持续的。”

Index Ventures 的投资人马克・戈德伯格（Mark Goldberg）表示，创业公司投资现在陷入了某种僵局，尤其是对那些规模最大、最成熟的公司来说。这导致了新的投资活动出现停滞。他指出，目前许多创业者不想降低估值去融资，而投资人也不愿意再支付去年的高价，结果就是僵持不下。

此外他还表示，许多创业公司在近几年的繁荣时期融到了大笔资金，今年也没有急迫的融资需求。这种情况可能会在明年发生变化，届时一些公司将面临资金短缺的问题。他认为：“目前的僵局总有一天会打破。”

风险债务投资公司 Runway Growth Capital 的投资人大卫・斯普林恩（David Spreng）表示，他发现，投资人和创业者对于市场状况的看法发生了脱节。“几乎所有风投机构都在发出警示。但与我们交流的创业团队似乎都认为：我们会没事的，不用担心。”

他表示，目前每家公司都在做的一件事就是冻结招聘。“当我们开始看到，企业无法达到营收目标时，就是时候开始担心了。”

尽管如此，风险投资公司为投资新的创业公司储备了大量资金，这让许多业内人士相信，行业能避免大的崩盘。斯坦福说：“当水龙头重新开启时，风投机构将重新投入大量资本，只要更广泛的经济环境没有恶化。”