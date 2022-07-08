三星 Galaxy Buds 2 Pro 360 度渲染图曝光，拥有黑、紫、白三种配色

IT之家 7 月 8 日消息，三星 Galaxy Buds Pro 耳机于去年 1 月份发布，时隔一年半，现在又有了其下一代产品即三星 Galaxy Buds 2 Pro 的更多消息。

据 91mobiles 爆料，三星 Galaxy Buds 2 Pro 代号为 Zenith，将拥有白色、黑色和紫色三种配色。渲染图显示，相较于上代产品，三星 Galaxy Buds 2 Pro 在外观方面并没有太大变化。

此前有爆料称，三星 Galaxy Buds 2 Pro 电池容量为 500mAh，相较于 Galaxy Buds Pro 一代耳机的 472mAh 有所提升。关于三星 Galaxy Buds 2 Pro 的详细规格与售价，目前还没有更多消息。

IT之家了解到，Galaxy Buds Pro 一代为一款支持主动降噪的无线蓝牙耳机，国行售价 1299 元。官方数据显示，Galaxy Buds Pro 一代的主动降噪功能可以过滤掉高达 99% 的背景噪音，同时该耳机采用杜比头部追踪技术（Dolby Head Tracking），传感器能够随着头部移动实时定位声音方向。续航方面，打开主动降噪，Galaxy Buds Pro 一代续航时间 5 小时，充电盒可提供 13 小时续航，总计续航 18 小时。关闭主动降噪，耳机本体续航 8 小时，充电盒可提供 20 小时续航，总计续航 28 小时。