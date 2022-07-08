小鹏 G3i 迎来 OTA 升级，Xmart OS 2.2.0 新增多种功能

IT之家 7 月 8 日消息，小鹏汽车今日宣布，小鹏 G3i 迎来年底全新版本整车 OTA 升级，Xmart OS 对应版本号为 2.2.0，网友们呼声较高的灯舞功能、仪表盘导航卡片等功能均已全量推送。

觉介绍，截止至 2022 年 6 月 30 日，小鹏汽车通过 OTA 累计为 P7、P5、G3、G3i 用户推送 30 次重大版本更新，新增功能 193 项，优化功能 2419 项。

小鹏 G3i 是一款纯电紧凑型 SUV，于 2021 年 7 月 9 日上市，补贴后 16.89-20.39 万元，采用 X-Robot Face 设计理念，搭载最大功率 145 千瓦、最大扭矩 300 牛・米的驱动电机，NEDC 续航里程为 460~520km。

动力方面，小鹏 G3i 全系采用前置前驱布局，永磁同步电机的最大输出功率为 145kW（约合 194 马力），最大扭矩为 300N・m，能够为这台整备质量为 1630~1680kg 的紧凑级 SUV 带来较为轻快的加速体验。

智能座舱方面，小鹏 G3i 的车机系统全系标配高通骁龙 820A 芯片，这种芯片不仅让屏幕操作更灵敏、软件运行更流畅，还让车辆拥有了全场景语音功能。

IT之家了解到，小鹏 G3i 的高配版本 460N 和 520N 拥有智能驾驶系统和智能泊车系统，自动驾驶等级达到 L2 级。遗憾的是，低配版本 460G 和 520G 的自动驾驶系统仅包含定速巡航一种功能，且车主暂时无法通过购买选装内容追加自动驾驶功能。