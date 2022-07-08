SA：Q1 全球智能手机内存市场收益 115 亿美元：三星独占 46%，前三合计 85%

IT之家 7 月 8 日消息，Strategy Analytics 今日发布最新研究报告，给出了 2022 年 Q1 智能手机内存市场的一些情况。

SA 表示，2022 年 Q1 全球智能手机内存市场收益为 115 亿美元。三星在智能手机内存市场（DRAM & NAND）稳居榜首，独占 46% 的份额，而 SK 海力士和美光紧随其后，分别为 24% 和 15%。

也就是说，在今年第一季度的全球智能手机内存市场上，头部三家厂商的总营收份额在达到了 85%。

NAND 闪存市场

SA 指出，智能手机 NAND 闪存市场的整体销售额得益于大容量 UFS NAND 闪存的出货量，此类产品比去年同期增长了 7%。

三星电子在 2022 年第一季度智能手机 NAND 市场的销售额占有率为 39%，SK 海力士 (23%) 和铠侠 (20%) 紧随其后。

从规格上看，由于 UFS 3.1 和 UFS 2.2 NAND 产品在智能手机上逐步普及，128GB NAND 容量份额现已达到 45%。

DRAM 内存市场

IT之家了解到，本季度智能手机 DRAM 半导体领域的销售额减少了 7%，SA 给出的原因是季节性因素和供应链中断等原因导致 OEM 需求减少。

从报告来看，三星在 2022 年第一季度的智能手机 DRAM 市场上以 52% 的销售额牢牢占据着首位，SK 海力士 (25%)、美光 (22%) 紧随其后。LPDDR4X 产品占主导地位，而 LPDDR5 规格的 DRAM 产品继续见证客户的需求。