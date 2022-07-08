机构称 2023 年 Meta Reels 短视频收入有望超越 TikTok

凤凰网科技讯 北京时间 7 月 8 日，最近有行业分析显示，Meta 为对抗 TikTok 而推出的短视频产品 Reels，有望在 2023 年营收超越 TikTok，成为短视频领域霸主。

Reels 内嵌于 Facebook、Instagram 里，不算一款独立的短视频产品，且使用路径较为隐蔽，但在 Meta 内部受到极大的重视。Instagram 负责人曾表示，Instagram 将加倍关注短视频，并将围绕 Reels，整合布局旗下所有的视频产品。今年 2 月，Meta 宣布，将向全球 150 个国家的 Facebook 用户开放短视频功能 Reels。Meta 最重要的两个产品全部接纳了 Reels。

扎克伯格称，Meta 要“对 Instagram 和 Facebook 做出重大改变，进一步向视频倾斜，使 Reels 成为体验中更核心的部分”。

今年早些时候，在 Meta（此前叫 Facebook）首场财报会上，扎克伯格五次点名 TikTok。据悉，Meta 核心产品 Facebook 用户数量增长陷入停滞，广告业务出现衰减，股价一天时间暴跌 26%，公司上下人心惶惶。为了安抚投资者，扎克伯格表示，这一切都是因为 TikTok。

2022 年 Meta 一季度财报显示，用户在 Instagram 上使用 Reels 的时间占总时长的 20%，在 Facebook 上 Reels 使用时长占 50%。为 Meta 重新回流了人气。

目前出于优化内容生态考虑，Meta 暂时不愿将太多商业化的重任寄托在 Reels 上，但 Reels 已开始接纳广告的投放。

美国金融机构 Truist 的分析师 Youssef Squali 指出，依靠 Facebook 和 Instagram 两个流量大杀器，仅在美国，Reels 今年将为 Meta 创造 56 亿美元的收入。其对手 TikTok 在美国的收入预计为 59.6 亿美元，差距已经很小。一旦 Reels 发力商业化，明年营收将有望超过 TikTok。

据市场调研公司 eMarketer 的估算，如果用户在 Reels 上每分钟的互动，能产生与 Instagram 相同的广告收入，那么明年它将为 Meta 转化 80 亿美元的收入。

美国财经网站 The Motley Fool 报道称，Reels 明年将在营收上超过 TikTok。