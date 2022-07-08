俄罗斯首个国产 SSD 主控亮相：台积电 28nm HPC+ 工艺，2023 年大规模量产

IT之家 7 月 8 日消息，据 3D News Daily Digital Digest 报道，在 Innoprom 2022 国际工业展上，俄罗斯供应商 Kraftway 展示了该公司最新的 ASIC v1 和 ASIC v2 SSD，这两款 PCIe 4.0 SSD 首次搭载了俄罗斯国产的 SSD 主控。

ASIC v1 和 ASIC v2 SSD 采用了 Kraftway 自家设计的 K1942VK018 主控，Kraftway 介绍称，K1942VK018 主控采用台积电 28nm HPC+ 制造工艺，拥有 8 个内存通道。此外，该主控还支持 ONFI 4.0、LDPC 软解码、RAID、监控和电源管理。K1942VK018 的功耗在 2~4W 之间，可为各种 SSD 供电，包括 HHHL AIC、M.2 以及企业和数据中心 SSD (EDSFF) 。

Kraftway ASIC v2 为 HHHL 规格，可以容纳 3D MLC、TLC 和 QLC NAND，该公司已经验证了铠侠、美光和长江存储的芯片。

此外，ASIC v2 专门使用了由美光和铠侠 NAND 制成的俄罗斯 GS Nanotech 存储。该 SSD 支持 PCIe 4.0 x4 接口，容量高达 16TB，顺序读写性能超过 1500MBps，随机读写速度分别超过 200000 IOPS 和 150000 IOPS。在其演示中，ASIC V2 达到了 971.32 MBps 和 476.65 MBps 的顺序读写速度。

Kraftway ASIC v1 是 M.2 SSD，拥有数据安全功能，采用 2D 和 3D MLC 或 pMLC NAND。ASIC v1 支持 PCIe 2.0 x4 连接，最大容量为 2TB，顺序读取和写入速度达 830 MBps 和 680 MBps，随机读写速度为 65000 IOPS 和 55000 IOPS。

IT之家了解到，Kraftway 没有透露这两款 SSD 的价格，官方确认已在配备俄罗斯 Elbrus 处理器的系统中发货。Kraftway 的目标是在 2023 年开始大规模生产其 SSD 主控。此外，另据 Habr 报道，Kraftway 的一位代表表示，该公司已经与中国的长江存储签署了一项联合生产协议。