99 元年内探底：腾讯视频 / 爱奇艺等四大会员限时购

同程旅行现已开启暑期狂促活动，年卡与月卡均为年内探底好价。

绵羊年卡（可领 12 次视频会员月卡）直降至 99 元：点此查看。

黑鲸月卡（可领 QQ 音乐）仅需 5 元：点此查看：点此查看。

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绵羊年卡

除了视频会员外，羊毛年卡还支持肯德基 6 折券、火车票满 50 元减 2 元券、飞机票满 199 元减 20 元券等优惠。

每月 1~5 号可兑换一次视频会员（需定好闹钟哦），逾期失效。

每月可领取不同视频会员，腾讯视频通过 QQ 号按月兑换，爱奇艺、优酷、芒果 TV 通过手机号按月兑换。

部分权益细则

1、全网视频年卡会员：从优酷、爱奇艺、芒果、腾讯中选择任意一个视频会员，每月主动领取，首月任意时间都可领取，次月于每月 1 号至 5 号领取（每月都可四选一领取），逾期失效。

2、视频会员首月领取后，后续每月 1~5 日方可领取，需要手机号 / QQ 号兑换，只可更换 2 次，请酌情修改。

3、肯德基 6 折券：识别二维码，跳转羊毛集市公众号获得折扣点餐。

4、火车票满 50 元减 2 元优惠券：输入手机号领取优惠券，领取成功 在同程旅行小程序-我的-优惠券-中展示。

5、飞机票满 199 元减 20 元优惠券：输入手机号领取优惠券，领取成 功在同程旅行小程序-我的-优惠券-中展示。

绵羊年卡 99 元：点此查看（跳转微信后，长按图片即可识别购买）。

黑鲸 VIP 月卡

购买成为 VIP 后，可领芒果 TV 会员 / QQ 音乐会员 /优酷视频会员 / 饿了么会员 / KEEP 会员月卡一张，另外还可得汽车票 5 元券、国内酒店 20 元券、国内机票 10 元券、火车票 5 元券等 125 元组合券包，真真划算。

黑鲸月卡，仅需 5 元：点此查看（跳转微信后，长按图片即可识别购买）。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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