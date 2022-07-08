欧盟对原产于中国的捷安特电动自行车发起双反再调查

IT之家 7 月 8 日消息，中国贸易救济信息网报道，2022 年 7 月 6 日，欧盟委员会发布公告称，对原产于中国的电动自行车（Electric Bicycles）发起双反再调查。

调查范围仅涉及捷安特电动车（昆山）有限公司涉案产品欧盟 CN 编码为 8711 60 10 和 ex 8711 60 90（欧盟 TARIC 编码为 8711 60 90 10）。自 2022 年 7 月 7 日起，在本次复审结果作出之前，暂停对捷安特电动车（昆山）有限公司生产的带踏板和辅助电动机的电动自行车征收反倾销税和反补贴税。

2017 年 10 月 20 日，欧盟委员会发布公告，应欧洲自行车生产商协会（the European Bicycle Manufacturers Association）于 2017 年 9 月 8 日提交的申请，对原产于中国的电动自行车启动反倾销调查。2017 年 12 月 21 日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲自行车生产商协会于 2017 年 11 月 8 日提出的申请，欧盟委员会对原产中国的电动自行车进行反补贴调查。2019 年 1 月 18 日，欧盟委员会对原产于中国的电动自行车作出反倾销和反补贴终裁。