华为何刚：不再依赖国际相机巨头，真实与温暖是 XMAGE 的主色调

7 月 2 日华为官宣发布旗下自主影像品牌，华为影像 XMAGE；7 月 4 日，华为发布了主打影像功能的 nova 10 系列手机，该系列手机也是主打自拍影像功能。在 7 月 6 日华为影响媒体交流会上，华为终端 BG 首席运营官何刚接受了包括凤凰网记者在内的媒体记者采访。

脱离徕卡，自成一派

华为凭借多年的影像技术积累，已经在产品上给消费者树立出拍照好的突出印象，通过本次 XMAGE 影像品牌的发布，华为将自己的影像部分所积累的技术和经验，更加标签化成独立品牌，后续将在该品牌下持续研发移动影像技术。

“华为影像 XMAGE，将是华为移动影像的专属标志，宣告着我们在影像领域的领先与成熟，也将代表我们的持续突破与承诺。”华为终端 BG 首席运营官何刚表示。今年上半年，华为与徕卡结束了长达 6 年的合作，而 XMAGE 的发布也意味着，华为不再依赖于国际相机巨头合作赋能，而是通过打造自己的影像品牌，在移动影像领域构建自己的技术体系。

对此，何刚表示：“通过与徕卡合作的方式，我们对消费者的需求有了更多了解，同时，对如何满足消费者期望，也有了更多机会。合作期满后，我们坚持走自己的路，我不知道别人会怎么做，但华为会把技术做深、做透，在光学系统、成像技术、图像处理等关键技术领域进行持续优化。”

华为 XMAGE 从光学系统、成像技术、图像处理三个维度构建影像技术体系

何刚表示，华为影像的战略投入与方向，主要围绕技术创新、拍摄体验、影像文化三个维度展开，而 XMAGE 代表的技术创新与拍摄体验创新，主要围绕光学系统、成像技术、图像处理等领域展开。

在这三个关键技术领域，华为一直有着不错的技术基础。例如，在光学系统当中有多项核心技术为代表，如 2016 年 P9 系列的双摄系统、2018 年 P20 系列的潜望式长焦镜头、2020 年 Mate40 系列的自由曲面镜头等。

而成像技术是一个光电转换的交汇中心，包含 P20 系列的 RYYB 传感器，Mate40 系列的全像素八核对焦、P50 Pocket 的超光谱影像等。

图像处理则是在算法层面的集合，包括了最初 Mate10 系列的 AI 摄影、P40 系列的 XD Fusion 图像引擎，以及后来 P50 系列又推出了 XD Optice 计算光学等技术。

华为影像 XMAGE，是华为在移动影像领域针对过去多年的影像技术积累和经验，进一步的总结和发展，也是通过对光学系统、成像技术、图像处理等原有技术的优化，成为华为影像 XMAGE 构建影像技术体系的关键。

何刚还表示，XMAGE 将在光学设计、机械结构、光电转换、图像算法和图像效果，五个层面进一步发挥技术优势，持续投入研发。

真实与温暖是华为影像 XMAGE 的主色调

此外何刚也表示，真实、温暖、锐利、高画质也将成为华为 XMAGE 独特的影像风格，成为未来华为照片风格的趋势与方向，其中真实与温暖是华为影像 XMAGE 的主色调。从照片中，用户就能察觉到细微的光线交错，也能从照片中感受真实的细节与情感的温度。

除了照片的呈现外，还会优化图片后处理的工具，目前华为已经推出了花瓣剪辑，下一代产品还将继续优化图片编辑工具，让用户通过拍照效果与编辑分享的全过程喜欢上华为。

华为新影像 NEXT IMAGE：影像文化的再一次表达

借鉴具有影响力的影像器材公司大多举办过不同形式的摄影比赛，这些厂商举办摄像比赛当然有促进产品销量的目的，但也在客观上让更多用户了解和接触了摄影，用摄影的形式丰富人们的文化生活，也记录了时代与生活的方方面面。

多年来，华为通过新影像大赛、新影像社区、新影像展览、新影像学院等品牌文化活动，为华为手机用户也创建了一个全新的影像文化交流学习平台，同时也在影像品牌文件构架方面拉起了一条赛道。新一届的新影像大赛也以年轻、温暖、活力、积极、高级为主旨，鼓励更多人用手机投身影像创作，发现、表达、分享身边的美好。

华为在移动摄影领域深耕多年后，从关注产品性能，到关注用户需求，再到发力移动影像的人文精神层面，华为不断讲述着对影像能力的多重表达，而自成一派的华为影像 XMAGE，标志着华为在移动影像领域的信心和投入，也代表着一个品牌的自信与决心。