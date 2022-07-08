iQOO 10 系列 3C 认证确认配备最高 200W 充电器，消息称小米也在搞 200W

IT之家 7 月 8 日消息，iQOO 10 系列将于 7 月 19 日晚 19:30 正式发布，此前消息称配备 200W 有线充电，Pro 版机型独享，标准版机型支持 120W 快充。

今日，iQOO 10 和 iQOO 10 Pro 已经通过了工信部 3C 认证，型号分别为 V2217A 和 V2218A，确认分别支持 20V-6A 最高 120W 快充和 20V-10A 最高 200W 快充。

此外，微博博主 @数码闲聊站 称小米某款神秘新旗舰充电器型号 MDY-13-EU，同样支持 20V-10A 最高 200W 超级闪充协议，向下兼容 17V-10A 170W 和 20V-6A 120W 等快充协议。

IT之家了解到，据科创板日报此前报道，iQOO 10 系列首发商用的 200W 超级闪充所采用的超薄隔膜与正极材质实现了“车规级”的突破，特点是非常纤薄，更有利于充电性能的提升。

消息称 iQOO 10 系列采用 6.78 英寸 2K+120Hz 居中单孔曲面屏，后置 50MP 大底三摄，中长焦支持 40x 数字变焦，搭载骁龙 8+Gen1 处理器，拥有 vivo 自研 ISP 影像芯片 V1+，采用双芯电池，并且首发 200W 超级闪充。