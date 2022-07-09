微软确认正在“追查”Win11 23H2 中的一个 Bug，本周没有 Dev 更新

IT之家 7 月 9 日消息，微软高级项目经理布兰登・勒布朗已经确认，今天不会更新 Windows 内部预览版，因为该公司正在忙着“追查”即将到来的 Dev Channel 频道中的一个 Bug，也就是说 Build 25156 将于下周晚些时候才会到来。

IT之家曾报道，微软 6 月 30 日面向 Dev 频道发布了新的 Windows 11 预览版 25151。这是为 Windows 预览体验成员开发的 Sun Valley 3（Windows 11 23H2）构建版本，最终将合并进 2023 年版系统。

Windows 11 新版本在错误 Bug 修复的基础上增加了许多新的更改和改进。

Windows 11 Build 25145 更新内容如下

此版本包含一组修复程序，可改善内测人员在其 PC 上的整体体验。

修复

[文件资源管理器]

修复了可能导致选项卡意外变大的缩放问题。

右键单击一个选项卡，然后单击文件资源管理器中的其他位置现在会更可靠地关闭上下文菜单。

[其他]

相信 Build 25145 中底层修复解决了最近的问题，即通过“开始”菜单关机对某些 Insider 不起作用（意外地重新启动），因此将其从已知问题列表中删除。如果你在最新更新中继续遇到此问题，请在反馈中心报告。

修复了一个高命中的 Windows 安全应用程序崩溃问题。

更新了 Windows 安全应用程序中的排除页面，以便文件路径现在可以更好地利用可用空间，而不是在空间仍然可用时截断。

修复了在尝试删除 printui /s 中的端口时导致崩溃的潜在问题。

修复了导致在过去 2 次版本中某些 Insider 无法从 UWP 应用打印的问题。

已知问题

[通用]

微软正在调查有关云母材料和亚克力模糊效果在操作系统表面（如“开始”菜单、通知中心和其他区域）中渲染不正确的报告。

某些使用 Easy Anti-Cheat 的游戏可能会崩溃或导致 PC 出现 bugcheck。

[文件管理器]

文件资源管理器标签中的向上箭头未对齐。这将在未来的更新中修复。

微软正在调查有关在使用黑暗模式（例如，从命令行）以某些方式启动文件资源管理器时，意外显示明亮模式下的文件资源管理器主体。

[小组件]

微软正在修复导致小组件首选项（温度单位和固定小组件）意外重置为默认值的问题。

[实时字幕]