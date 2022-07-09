NASA 将公布首批詹姆斯・韦伯太空望远镜全彩图像，揭开宇宙最深处的奥秘

IT之家 7 月 9 日消息，NASA 现公布了一张詹姆斯・韦伯太空望远镜（JWST）近期拍摄的武仙座星系照片，作为 7 月 12 日该天文台首张全彩图像的“预览照”，看起来非常漂亮。

此外，官方还给出了一个首批展示的名单，它们由来自 NASA、欧洲航天局 (ESA)、加拿大航天局 (CSA) 和马里兰太空望远镜科学研究所 (管理该天文台) 的科学家组成的一个国际委员会甄选而出。

该组织领导人承诺，这些图像将揭示人类对宇宙一些最深层次的领域“前所未有的”细节观察。

IT之家了解到，这张照片由望远镜上搭载的「精细导星传感器」（FGS）和近红外相机拍摄，累计曝光时间达 32 小时，全图由 72 帧画面拼合而成，是有史以来拍摄到的锐度最高、最遥远的红外深空宇宙影像。

FGS 主要目的是让望远镜精确指向的仪器。从本质上讲，它可帮助韦伯望远镜瞄准它的目标并保持在观测的轨道上。NASA 称 FGS 对恒星和星系的观察是“对望远镜的科学仪器在未来几周、几个月和几年内所揭示的东西的一个诱人的瞥见”。

▲ 精细制导传感器捕获到的武仙座，揭示了迄今为止红外光可观测到最深处宇宙视图。（图源：NASA、CSA 和 FGS 研究团队）

▲ 船底座星云，距离地球 7500 光年。（图片来源：NASA / CXC / Penn State / L. Townsley 等）

科普：詹姆斯韦伯太空望远镜是美国宇航局哈勃望远镜的继任者，于 2021 年 12 月 25 日发射升空，其任务是研究最古老的恒星，并“前所未有地”深入观察宇宙的过去。

韦伯目前位于其观测点拉格朗日点 2 (L2)，距离近 100 万英里（160 万公里）。它是目前迄今为止人类发射的最大、最强的太空望远镜。

詹姆斯・韦伯太空望远镜全彩图像的首批名单包括: