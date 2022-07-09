NASA 将公布首批詹姆斯・韦伯太空望远镜全彩图像，揭开宇宙最深处的奥秘

IT之家 7 月 9 日消息，NASA 现公布了一张詹姆斯・韦伯太空望远镜（JWST）近期拍摄的武仙座星系照片，作为 7 月 12 日该天文台首张全彩图像的“预览照”，看起来非常漂亮。
此外，官方还给出了一个首批展示的名单，它们由来自 NASA、欧洲航天局 (ESA)、加拿大航天局 (CSA) 和马里兰太空望远镜科学研究所 (管理该天文台) 的科学家组成的一个国际委员会甄选而出。
该组织领导人承诺，这些图像将揭示人类对宇宙一些最深层次的领域“前所未有的”细节观察。
IT之家了解到，这张照片由望远镜上搭载的「精细导星传感器」（FGS）和近红外相机拍摄，累计曝光时间达 32 小时，全图由 72 帧画面拼合而成，是有史以来拍摄到的锐度最高、最遥远的红外深空宇宙影像。
FGS 主要目的是让望远镜精确指向的仪器。从本质上讲，它可帮助韦伯望远镜瞄准它的目标并保持在观测的轨道上。NASA 称 FGS 对恒星和星系的观察是“对望远镜的科学仪器在未来几周、几个月和几年内所揭示的东西的一个诱人的瞥见”。
▲ 精细制导传感器捕获到的武仙座，揭示了迄今为止红外光可观测到最深处宇宙视图。（图源：NASA、CSA 和 FGS 研究团队）
▲ 船底座星云，距离地球 7500 光年。（图片来源：NASA / CXC / Penn State / L. Townsley 等）
科普：詹姆斯韦伯太空望远镜是美国宇航局哈勃望远镜的继任者，于 2021 年 12 月 25 日发射升空，其任务是研究最古老的恒星，并“前所未有地”深入观察宇宙的过去。
韦伯目前位于其观测点拉格朗日点 2 (L2)，距离近 100 万英里（160 万公里）。它是目前迄今为止人类发射的最大、最强的太空望远镜。
詹姆斯・韦伯太空望远镜全彩图像的首批名单包括:
船底座星云：这是天空中最明亮的星云之一，简单来说就是一团由气体和尘埃组成的云，位于船底座南部的龙骨座附近，距离地球约 7600 光年。船底座星云是著名的“毁灭之柱”（由宇宙气体和尘埃组成的细长手指状结构）的所在地。
WASP-96 b：这是一颗巨大的、极热的系外行星，是第一颗已知的拥有完全无云大气层的行星，WASP-96 b 也是科学家发现的第一颗具有超强烈的钠元素特征的行星。这颗行星的质量与土星相当相似，因此研究人员将其归类为“热土星”。
猎户座大星云：就是环绕一颗垂死恒星的膨胀气体云，被天文爱好者称为南环星云或者八字星云 (Eight-Burst Nebula)，距离地球约 2000 光年。
斯蒂芬五重星系：这是一个距离地球约 2.8 亿光年的星系群，其中各成员星系之间相互碰撞，数百万年来发出明亮的光芒。这个紧凑的星系群位于天马座，由 5 个星系组成，其中 4 个星系紧密结合在一起，预计会彼此进行合并。
SMACS J0723.3-7327：没有查到更多资料，官方表示詹姆斯・韦伯太空望远镜将使用引力透镜，利用前景较近的星系将光线放大和“弯曲”，从而获得这种极其遥远和微弱的星系的深视野视图。