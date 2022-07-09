美国男子转售假冒思科设备被捕，涉案金额超过 10 亿美元

7 月 9 日消息，当地时间周五美国检察官宣布逮捕一名来自佛罗里达州的男子，据悉，这名男子被控进口并在亚马逊、eBay 等电商平台上转售假冒思科网络设备，涉案金额超过 10 亿美元。

现年 38 岁的奥努尔・阿克索伊 (Onur Aksoy) 来自佛罗里达州迈阿密，据称从 2013 年到 2022 年间，他通过新泽西州和佛罗里达州至少 19 家被称为“专业网络”(Pro Network) 的实体进口了数万台假冒设备。如果按同样数量的思科网络设备计算，这些设备价值将超过 10 亿美元。

宣布逮捕阿克索伊的新泽西州联邦检察官办公室说，阿克索伊随后将这些设备转售给不知情的客户，用假冒的思科标签、包装和文件掩盖设备来源。

起诉书称，阿克索伊通过这一骗局获得约 1 亿美元的收入和数百万美元的非法利润。据称，阿克索伊以比思科建议零售价低 99% 的价格买到这些假冒设备。

起诉书称，思科系统向阿克索伊发出了至少七封勒令停止侵权的信函。起诉书还称，与此同时，亚马逊和 eBay 在收到来自客户和思科的假冒商品投诉后，关停了许多店面。

在这起刑事案件中代表阿克索伊的律师和总部位于加州圣何塞的思科系统公司均没有回应置评请求。

阿克索伊被控 11 项刑事罪名，其中包括邮件欺诈、电信欺诈、贩卖假冒商品和共谋罪。每项罪名最高可判 5 至 20 年监禁。