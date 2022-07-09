首个国产新冠特效药正式上市：定价 1 万元以内，应对奥密克戎 BA.5 变异株仍然有效

IT之家 7 月 9 日消息，据北京日报报道，7 月 7 日，腾盛博药及其旗下控股公司腾盛华创宣布，其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市，首批抗体药物已经实现商业放行。该药也是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物。

昨天，在新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法线上商业上市媒体沟通会上，腾盛博药总裁兼首席执行官罗永庆向记者表示，该联合疗法仍对奥密克戎变异株 BA.4、BA.5 有效，并公布了这款药的国内定价：基本上在 1 万人民币以内。

据悉，目前安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法的是自主定价。在海外，该药物的商业模式是采取政府采购的模式，比如说在美国，政府采购几百万人份的规模下，每人份的政府采购价格在 1500 到 2000 美元。目前在中国的定价是低于美国的采购价格，基本上在 1 万人民币以内。罗永庆透露，在研发安巴韦单抗和罗米司韦单抗的时候，公司前后投入超过两亿美元以确保研发和商业化的顺利进行。

根据美国国立卫生研究院（NIH）/美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）支持的包括 837 例入组门诊患者的 ACTIV-2 研究三期临床试验最终结果显示，与安慰剂相比，安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法使临床进展高风险的新冠门诊患者的住院和死亡风险降低 80%，具有统计学显著性。截至 28 天的临床终点，治疗组为零死亡而安慰剂组有 9 例死亡，并且其临床安全性优于安慰剂组。同时，无论早期即开始接受治疗（症状出现后 5 天内）还是晚期才开始接受治疗（症状出现后 6 至 10 天内）的患者，住院和死亡率均显著降低，这为新冠患者提供了更长的治疗窗口期。

IT之家了解到，2021 年 12 月，安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法获得国家药品监督管理局（NMPA）上市批准，用于治疗轻型和普通型且伴有进展为重型（包括住院或死亡）高风险因素的成人和青少年（12-17 岁，体重≥40 kg）新型冠状病毒感染（ COVID-19）患者。其中青少年（12-17 岁，体重≥40 kg）适应症人群为附条件批准。该联合疗法于 2022 年 3 月获国家卫生健康委员会批准纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》。