消息称戴尔紧急通知，第三季度显示器和笔电屏幕面板砍单 50%

7 月 9 日，继三星之后，IT 大厂戴尔也砍单传出砍单消息。

据工商时报称，市场传出戴尔紧急通知面板厂，自 7 月起显示器和笔电面板第三季订单下调 50%，包括京东方、LGD、友达、群创、华星光电、夏普等厂商都受到影响，而且不管之前签的供货及数量保证协定，为了控制财务库存及避免存货跌价损失，通通直接下调。

Omdia 显示器研究总监谢勤益表示，戴尔是全球前三大 IT 品牌，库存问题让戴尔大砍订单，恐将重创旺季不旺的第三季面板需求。

供应链指出，戴尔笔电面板在今年上半年采购了 2,300 万片，但整机出货为 1,800 万片，库存明显过高，监视器面板则是买了 2,000 万片，但整机出货为 1,500 万片，库存也偏高。在库存压力之下，因此赶紧回头砍订单。

谢勤益表示，戴尔笔电面板年采购量约为 5,000 万片，在各品牌厂内排名第三大，仅次于惠普和联想，其主要供应商为京东方、友达、LGD、京东方、友达、LGD、群创及夏普，这次订单调整为因应库存调整。戴尔监视器面板年采购量为 4,000 万片，全球最大，而且占全球监视器市场的占有率高达 25%，主要监视器面板供应商为京东方、LGD、友达、群创和华星光电。

业内人士指出，供应链库存偏高，目前消费市场需求又疲弱，三星和戴尔陆续砍单，恐怕会引发其他品牌也跟进。

据了解，LG 电子从第二季开始就已经陆续缩减订单，而 IT 大厂惠普也正在评估当中，恐让原本就旺季不旺的第三季市况雪上加霜。

自 2021 年第三季度以来，液晶面板价格持续下降，到 2022 年第二季度部分面板价格已遭腰斩。进入 6 月，电视面板报价继续走跌，价格将全面滑落到现金成本以下，IT 面板第三季亏损压力也浮现。

为了促进供需平衡，阻止面板价格继续下降，国内面板龙头厂商都不约而同地释出减产策略。洛图科技报告指出，京东方、TCL 华星、惠科已经从 6 月开始大幅度减少母玻璃投片量，其中，京东方减少约 25%，TCL 华星减少约 20%，惠科减少约 20%。

此前，谢勤益还指出，LGD、群创、友达也减少投片量，减产幅度大约 5%～10%，6 月全球面板平均产能利用率将下探 80%，第三季将降至 75% 以下，恐创 2008 年金融风暴以来的低点。