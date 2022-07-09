乘联会 6 月新能源汽车销量榜：比亚迪、特斯拉、五菱前三，问界 M5 已交付 20220 辆

IT之家 7 月 9 日消息，乘联会 2022 年 6 月份全国乘用车市场分析报告显示，2022 年 6 月新能源乘用车批发销量达到 57.1 万辆，同比增长 141.4%，环比增长 35.3%；新能源乘用车零售销量达到 53.2 万辆，同比增长 130.8%，环比增长 47.6%。

此外，1-6 月新能源乘用车国内零售 224.8 万辆，同比增长 122.5%。6 月新能源车国内零售渗透率 27.4%，较 2021 年 6 月 14.6% 的渗透率提升 12.8 个百分点。

现在乘联会公布了最新零售销量数据统计排名，我们一起来看一下吧。

IT之家了解到，6 月份新能源狭义乘用车销量 53.1 万辆，同比增长 130.5%，环比增长 47.8%；累计销量 224.7 万辆，同比增长 122.4%。

在今年 6 月，比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱、吉利、广汽埃安、奇瑞、小鹏、长安、哪吒、理想、蔚来、长城、零跑、上汽大众摘获新能源厂商销量榜前十五名。

其中，比亚迪销量 132.553 辆同比增长 228.8%，环比增长 24.9%；特斯拉销量随着上海超级工厂产能的恢复逐渐走高，本月销量 77938 辆同比增长 177%；五菱依然是主打 mini EV，本月销量 31285 辆同比增长 39%。

值得一提的是，除长城汽车的新能源汽车销量只有 16.5% 的增长外其它车企都有极大幅度的增长，例如吉利汽车的 343.6%。

今年上半年，比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉前三，其中比亚迪共计 633777 辆同比增长 317.6%。

细分市场方面，宏光 mini EV 在新能源轿车榜单上依然位居第一，本月销量 39798 同比增长 36.6%；比亚迪秦和特斯拉 Model 3 分居第二三名。

除此之外，TOP15 中有四跨比亚迪车型，包括首次上榜的海豚和驱逐舰 05。

上半年，五菱宏光 mini EV 销量共计 188653 辆名列第一，而比亚迪秦和比亚迪汉则占据了另外两席，特斯拉 Model 3 现已滑落到第四名，销量同比减少 24.7%，此前疫情影响可见一斑。

而在新能源 SUV 榜单上，除了牢牢占据前两名的特斯拉 Model Y 和比亚迪宋，我们还能看到华为 AITO 问界 M5 的身影，目前 M5 已经来到了第八名，销量直超 7000 辆，环比大幅增长。

此外，比亚迪元 PLUS、理想 One、广汽埃安 Aion Y、哪吒 V、比亚迪唐、大众 ID.4 系列、蔚来 ES6 等也都表现极佳。

今年上半年，新能源 SUV 领域由比亚迪宋、特斯拉 Model Y、理想 One 占据前三名，问界 M5 以三个多月的交付辆登临第 12 名，总计交付达 20220 辆。

乘联会指出，本月 TOP15 车企合计批发销量 163.5 万辆，市场集中度为 74.7%，较上月下降 1.3 个百分点。本月 TOP15 车企合计零售销量 145.2 万辆，市场集中度为 74.7%，较上月下降 2.1 个百分点。

本月零售超过 10 万辆的有一汽大众、比亚迪汽车、上汽大众、长安汽车、吉利汽车，其中一汽大众销量超过 20 万辆。

厂商批发榜单：

厂商零售榜单：

以下均为零售数据：

轿车榜单

MPV 榜单

SUV 榜单

高端轿车榜单

注：车型起价为 30 万元以上。

高端 SUV 榜单

注：车型起价为 30 万元以上。