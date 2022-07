每日优鲜自曝“可疑交易”：去年前三季度多计收入、成本约 7 亿元

近日,每日优鲜在其官网披露,在一项独立内部审查中发现,其次日达业务在上一财年的交易中存在“可疑交易”。

每日优鲜称,其供应商和客户之间存在未披露的关系。不同客户、供应商的联系方式相同,某些交易还缺少物流信息。因此,2021 年的某些收入可能并不准确。(The Review identified certain transactions carried out by the Next-Day Delivery BU in 2021 that exhibited characteristics of questionable transactions, such as undisclosed relationships between suppliers and customers, different customers or suppliers sharing the same contact information, and / or lack of supporting logistics information. As a result, certain revenue associated with these reporting periods in 2021 may have been inaccurately recorded in the Company’s financial statements.)

从其披露的财务调整情况来看,在 2021 年的前三季度,每日优鲜分别多计收入约 1.57 亿元、2.56 亿元及 2.64 亿元,合计约 6.8 亿元。多计成本 1.62 亿元、2.65 亿元及 2.72 亿元,合计约 7 亿元。

每日优鲜表示,所有与问题交易相关的员工都已经在审查完成前递交辞呈。同时,没有证据表明管理层知晓或参与了上述有问题的交易,每日优鲜与上述供应商和客户的合作也已经终止。

今年 3 月,有媒体报道称每日优鲜因拖欠货款被供应商断供,在协商的供应商名单中,欠款金额最多的接近千万元。

每日优鲜 2021 年三季报显示,每日优鲜尚未支付的供应商欠款净额为 16.52 亿元,同比 2020 年三季度末的 10.88 亿元增加了 34%。这些应付账款里包括三大类供应商货款、外包配送公司运费、营销服务提供商的服务费等。

5 月 27 日,北京朝阳区人民法院对北京每日优鲜电子商务有限公司立案强制执行 532.95 万元。

自去年 6 月 25 日上市之后,每日优鲜的股价一路下跌。截止上个交易日,每日优鲜的股价为 0.2764 美元 / 股,仅为发行价 13 美元的 2%,跌幅达到 98%。

目前,每日优鲜的总市值为 6507 万美元,而在两年前的“风光时刻”,每日优鲜的市场估值就已经达到 20-30 亿美元。

每日优鲜的股东们大多背景雄厚,既包括腾讯投资、时代资本、中金资本、高盛集团等明星投资机构,也有青岛国资、苏州常熟政府产业基金等国资。但目前,几乎所有机构都在亏损之中。

值得注意的是,6 月 1 日,每日优鲜的某名老股东曾以市价 9 折一次性抛售 1473 万股普通股,“割肉”离场。

每日优鲜的股价自今年 4 月开始已经低于 1 美元。根据纳斯达克上市规则,股价连续 30 天低于 1 美元的上市公司会收到退市警告。

6 月 2 日,每日优鲜曾收到纳斯达克发出的警示通知函。不过,美股市场为上市企业留有 180 天的宽恕期,因此每日优鲜只要在 2022 年 11 月 29 日前重新达到合规标准,退市危机就能够解除。

实际上,这并不是每日优鲜收到的第一封警示函。

今年 5 月 19 日,纳斯达克已经以未提交 2021 年年报为由向每日优鲜发出过警报,到目前为止,每日优鲜的年报仍未披露。此前,每日优鲜已经对外发布了公告,表示公司无法在最终截止日之前提交 2021 年的业绩报告。

从业务上来看,在其最引以为傲的前置仓业务上,去年也遭遇了大规模缩减:从 2019 年的 1500 个减少至 2021 年 6 月的 625 个,下降超过一半,20 个城市缩减至 16 个城市。