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微软 Microsoft 365 Office 版本 2206 发布：解决 Excel 冻结问题，修复 Word / Excel / PowerPoint 崩溃

2022/7/9 17:00:23 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT 之家 7 月 9 日消息，微软已发布多个修复程序，针对解决 Microsoft 365 Office 应用程序的性能问题和随机意外崩溃问题。

微软近期发布了针对崩溃问题的修复补丁，其中 Office 版本 2205 应用程序在尝试使用基于云的文件时会导致应用程序出现崩溃。Word、Excel 和 PowerPoint 都会受到影响。此修复程序已在 Office 版本 2206 中实施。

微软描述了该问题及其随附修复的方式：

问题

在 Office 版本 2205 中打开、关闭、保存、上传或下载云文件时，Word、Excel 和 PowerPoint 可能会意外关闭。应用程序突然关闭时不会显示错误。

状态：已修复

该问题已在 Office 版本 2206（Build 16.0.15330.20230）中得到修复。该修复程序正在通过更新向用户推出。你可以通过打开 Office 应用并选择文件 > 帐户 > 更新选项 > 立即更新来手动安装更新。”

微软已解决 Office 365 中 Excel 的性能问题，包括在包含已过滤数据透视表的工作表之间切换时出现冻结问题。 微软在其支持文档中描述了此问题及其随附的修复程序。

问题

在包含已应用筛选器的数据透视表的现有文件工作表之间切换时，Microsoft 365 的 Excel 可能会遇到性能问题或停止响应。

已知此问题会影响 Microsoft 365 应用的以下版本：

  • Office 365 半年企业频道版本 2108（Build 14326.20962）

  • Office 365 半年企业频道（预览版）版本 2202（Build  14931.20392）

  • Office 365 每月企业频道 (MEC) 版本 2203（Build  15028.20248）

状态：已修复

此问题的修复程序在以下 Microsoft 365 应用版本中可用：

  • 当前频道：版本 2204（Build 15128.20280）或更高版本

  • 每月企业频道：版本 2204（Build 15128.20280）

该修复程序预计将在 2022 年 7 月更新中为 Office 365 订阅客户以下频道提供：

  • 半年度企业频道：版本 2202

  • 半年度企业频道（预览版）：版本 2202”

微软指出，冻结问题修复将不适用于 Office 2021 或 Office 2019。因此，该公司还提供了一种解决方法。

解决方法

如果你当前版本的 Excel 365 没有可用的修复程序，可以通过选择文件 > 主页 > 排序和过滤器 > 清除从受影响的工作表中删除过滤器来解决此问题。”

微软还提供了一种使用注册表调整来解决该问题的方法：

  • 按 Windows 徽标键 + R 键打开注册表编辑器，键入 regedit 并按 Enter。

  • 导航到以下注册表项：

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options

  • 在右窗格中，找到类型为 REG_DWORD 的注册表值 DisableTouchUIA。如果该值不存在，请通过选择编辑 > 新建 > DWORD（32 位）值然后键入 DisableTouchUIA 来设置新注册表值的名称来创建它。

  • 选择 DisableTouchUIA，然后选择 Modify... 并将 Value Data 设置为 1。然后选择 OK。”

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关键词：Office微软Microsoft 365

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