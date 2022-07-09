微软 Microsoft 365 Office 版本 2206 发布：解决 Excel 冻结问题，修复 Word / Excel / PowerPoint 崩溃

IT 之家 7 月 9 日消息，微软已发布多个修复程序，针对解决 Microsoft 365 Office 应用程序的性能问题和随机意外崩溃问题。

微软近期发布了针对崩溃问题的修复补丁，其中 Office 版本 2205 应用程序在尝试使用基于云的文件时会导致应用程序出现崩溃。Word、Excel 和 PowerPoint 都会受到影响。此修复程序已在 Office 版本 2206 中实施。

微软描述了该问题及其随附修复的方式：

“问题 在 Office 版本 2205 中打开、关闭、保存、上传或下载云文件时，Word、Excel 和 PowerPoint 可能会意外关闭。应用程序突然关闭时不会显示错误。 状态：已修复 该问题已在 Office 版本 2206（Build 16.0.15330.20230）中得到修复。该修复程序正在通过更新向用户推出。你可以通过打开 Office 应用并选择文件 > 帐户 > 更新选项 > 立即更新来手动安装更新。”

微软已解决 Office 365 中 Excel 的性能问题，包括在包含已过滤数据透视表的工作表之间切换时出现冻结问题。 微软在其支持文档中描述了此问题及其随附的修复程序。

“问题 在包含已应用筛选器的数据透视表的现有文件工作表之间切换时，Microsoft 365 的 Excel 可能会遇到性能问题或停止响应。 已知此问题会影响 Microsoft 365 应用的以下版本： Office 365 半年企业频道版本 2108（Build 14326.20962）

Office 365 半年企业频道（预览版）版本 2202（Build 14931.20392）

Office 365 每月企业频道 (MEC) 版本 2203（Build 15028.20248） 状态：已修复 此问题的修复程序在以下 Microsoft 365 应用版本中可用： 当前频道：版本 2204（Build 15128.20280）或更高版本

每月企业频道：版本 2204（Build 15128.20280） 该修复程序预计将在 2022 年 7 月更新中为 Office 365 订阅客户以下频道提供： 半年度企业频道：版本 2202

半年度企业频道（预览版）：版本 2202”

微软指出，冻结问题修复将不适用于 Office 2021 或 Office 2019。因此，该公司还提供了一种解决方法。

“解决方法 如果你当前版本的 Excel 365 没有可用的修复程序，可以通过选择文件 > 主页 > 排序和过滤器 > 清除从受影响的工作表中删除过滤器来解决此问题。”

微软还提供了一种使用注册表调整来解决该问题的方法：