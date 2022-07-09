德国法院裁定诺基亚在 4G / 5G 专利纠纷中胜诉，OPPO / 一加手机或被禁售

IT之家 7 月 9 日消息，德国曼海姆的一家法院在其与 OPPO 的 4G / 5G 专利纠纷中裁定了有利于诺基亚的诉讼。该诉讼是诺基亚和 OPPO 就 4G (LTE) 和 5G 专利的讨论破裂导致的。

据 gizmochina 报道，德国地区法院的裁决是对争议专利的第一项裁决。诺基亚已在德国三个地区法院就 9 项标准必要专利 (SEP) 和 5 项实施专利起诉 OPPO。

诺基亚是 5G SEP 领域的主流竞争者，拥有约 1290 亿欧元（约 8784.9 亿元人民币）的巨额投资。它在该领域拥有大量专利，并且最近获得了多项和解，包括戴姆勒、联想等。

据报道，德国曼海姆地区法院已授予诺基亚对 OPPO 的停止令，这意味着 OPPO 和一加设备将在德国被禁售。OPPO 对该决定的反对也已被法官驳回。

IT之家了解到，诺基亚和 OPPO 在多个国家进行着专利诉讼，OPPO 也在 9 个国家也反诉了诺基亚。OPPO 曾表示，诺基亚提起的诉讼令人震惊。

诺基亚发言人表示：“这是曼海姆地区法院的第二次裁定，第一次是针对实施专利，第二次是针对蜂窝标准必要专利，OPPO 在其智能手机中使用了诺基亚的专利技术，并且未经许可非法销售这些专利技术。法院还发现诺基亚的行为是公平的，尽管我们进行了广泛的谈判，但 OPPO 拒绝以公平的条件同意许可，并拒绝了仲裁分歧的提议。”