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微软 Win11 22H2 最重磅新特性，这样抢先开启文件资源管理器多标签页

2022/7/9 20:01:04 来源：太平洋电脑网 作者：Aimo 责编：潇公子
评论：

我们知道，Windows 的文件管理器长久一来都不支持多标签页，这使得如果你要同时访问多个目录的话，就必须开启多个窗口，霸占大量的屏幕面积不说，还占资源。微软终于要对此改进了，据报道，Win11 在将来会为文件管理器加入多标签页的支持，而且有可能在今年的年度更新 22H2 中推送这个新特性。

Win11文件管理器 文件管理器标签

不过，也有消息称，Win11 22H2 初版推送并不会带来多标签页的文件管理器，可能要再过一段时间才更新。无论如何，如果你已经等不及了的话，可以尝试以下的方法！

首先，需要加入 Insider 通道，选择 Dev 版本，将 Win11 升级为 Windows 11 Build 22572 以上。需要注意的是 Windows 11 Build 25136 之后的版本的具体操作和之前并不一样，下面会提到，这里使用 Windows 11 Build 25136 做示范。

接着，访问 ViveTool 的 GitHub 主页，下载 ViveTool。

ViveTool：https://github.com/thebookisclosed/ViVe/releases

Win11文件管理器多标签

将下载回来的压缩包解压到某个文件夹当中，记录下文件路径，例如 C 盘目录中的“ViveTool”文件夹。

接着，使用管理员权限运行 cmd，定位到 ViveTool 的目录，具体命令如下：

cd [目录]

例如刚刚的路径是 C 盘的 ViveTool 文件夹，那么就输入以下命令：

cd C:\ViveTool

接着，输入以下命令，利用 ViviTool 来开启文件管理器的多标签特性：

vivetool addconfig 37634385 2

Win11文件管理器多标签

注意，如果系统版本比 Windows 11 Build 25136 更旧，但比 Windows 11 Build 22572 新（包含 22572），那么则需要输入下面的命令：

vivetool addconfig 34370472 2

之后重启电脑，就可以看到文件管理器出现多标签页了！

如果你想要关闭掉这个特性，那么 Windows 11 Build 25136 或者更新的版本，可以使用下面的命令：

vivetool.exe delconfig 37634385

Win11文件管理器多标签

如果是比 Windows 11 Build 25136 旧、比 Windows 11 Build 22572 新的版本，则可以使用以下命令：

vivetool delconfig 34370472

输入命令运行后，重启电脑，就生效了。

总的来说，特定版本的 Windows 11 开启文件管理器多标签功能还是很方便的，主要是借助了 ViveTool 这款系统工具。希望微软能够早日推送文件管理器多标签的特性，带来更好的体验吧。

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关键词：Win11微软文件资源管理器

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