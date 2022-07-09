欲将 Windows 拉下 PC 游戏王座，聊聊 Steam Linux 的野心

说起最适合打游戏的电脑操作系统，Windows 绝对称得上当仁不让。即使是最狂热的果粉，对 Mac 中强力的 GPU 有多么热切的期待，也从不会指望 Mac 的游戏体验能达到 Windows 的水平。多年来，Windows 深耕图形领域，使用 DirectX 等游戏接口，牢牢把控电脑游戏的开发方向。玩游戏就要装 Windows，多年来这就是颠扑不破的真理。

然而，世界上从不缺乏挑战者。Windows 构建的游戏大厦的上空，似乎出现了一朵不起眼的阴云 ——Steam。

Steam 的魔法：Linux 竟可兼容 Windows 游戏？

如果你有关注游戏业界，应该知道 Steam Deck。这是最近最为炙手可热的游戏硬件之一，这部由电子游戏商城 Steam 推出的掌机，在网络上讨论的热度甚至一度能和任天堂、索尼、微软这御三家的设备相提并论。而 Steam Deck 的特殊之处在于，作为一部掌机，它的本质其实就是一部迷你 PC，它预装 Linux 系统，但这个 Linux 系统，却可以运行大量 Windows 游戏！

▲ Steam 自己的掌机 Steam Deck，运行 Linux 系统，却可以兼容大量 Windows 游戏

是的，Steam 并没有为这部掌机专门开发游戏，Steam Deck 所运行的游戏，直接就是 Steam 商城中的原汁原味 Windows 游戏。Steam Deck 所兼容的，不仅仅是 Windows 小游戏，各种 3A 大作的流畅运行，也不在话下，性能和 Windows 下基本没有区别，某些游戏甚至比 Windows 的表现更好。

Steam Deck 中的 Linux 系统兼容性好到何种程度呢？根据 Steam 自己官方的数据，在 Steam 上 Top10 的游戏有 50% 可以较好兼容（Silver 级别以上），Top100 的游戏有 88% 可以较好兼容，Top1000 的游戏则有 83% 可以较好兼容！考虑到 Steam 庞大的游戏库，这个成绩已经令人刮目相看。

可以说，Steam Deck 之所以如此受欢迎，和它对 Windows 游戏的良好兼容是脱不开关系的。开发者无需对 Windows 游戏作什么修改，即可和 Steam Deck 上的 Linux 良好兼容，这到底是什么魔法？这就是 Steam 令人啧啧惊叹的一招 ——Proton。

Proton：Linux 游戏性的救星

前面提到过，Steam Deck 预装 Linux 系统，它之所以能够运行 Windows 游戏，要得益于 Steam 为 Linux 开发的 Windows API 转换层 ——Proton。

如果你是一名 Linux 资深用户，一定会听说过“Wine”，这是一项将 Windows API 转译为 Linux 对应 API、从而实现 Windows 程序在 Linux 下运行的方案。近年来，Steam 对 Wine 进行了魔改，整合了 DXVK，推出 Proton 兼容层，大量 Windows 游戏通过 Proton 得以在 Linux 上完美运行，这就是 Steam Deck 兼容 Windows 游戏的秘密。

▲ Proton 的官方介绍

而最为人称道的是，Steam 并没有将 Proton 藏着掖着，其他 Linux 发行版、乃至不在 Steam 发售的 Windows 游戏，都可以享用 Proton。Linux 安装 Steam 后（Steam 有 Linux 原生版本），启用 Steam 中的 Steam Play，选择 Proton，将对应游戏添加到 Steam，就可以调用 Proton 来游玩了。可以说，得益于 Steam，Linux 的游戏环境发生了翻天覆地的变化。

▲ 其他 Linux 发行版安装了 Steam 客户端后，也可以使用 Proton 游玩 Windows 游戏

Proton 的效果是有口皆碑的。直到现在，Proton 仍在不断进化，可以通过 Proton 实现兼容的 Windows 游戏仍在不断增加。Linux 的游戏性，正在不断追近 Windows。

当前，Proton 不兼容的游戏，很大一部分不是因为游戏本身不兼容，而是由于游戏自带启动器或者反作弊机制导致，这令部分单机游戏以及很多联机游戏无法使用 Proton 游玩。也因为这个原因，一些常见的网游或者在线竞技游戏如 LOL，在 Linux 上暂时没有太好的解决办法。但如果你只是一个单机玩家，Linux 的游戏性已经超乎你想象。

Steam 的野心：要将 Windows 拉下马？

Steam 已经是 Windows 平台上，最流行的电子游戏商城。凭借着强大的游戏库，Steam 在业界中的话语权已经不亚于任何一家游戏巨头。

Steam 的强大源自于它是一个巨大的游戏商城，但软肋或许也就在于它仅仅是一个游戏商城 —— 长久以来，Steam 并不像任天堂、索尼和微软，拥有深入人心游戏平台，这让 Steam 始终缺少自己的立足之地。Steam 目前需要依赖 Windows 平台，才能将自己的生意触及玩家。

▲ 索尼、微软和任天堂都可以稳收“平台税”，但 Steam 的江山是建立在 Windows 上的

这种状况是危险的。销售平台建立在别人的地皮上，让 Steam 的商业模式蕴藏不可忽视的风险 —— 如果 Windows 无法再让 Steam 立足，或者 Windows 迎来衰败，那么 Steam 对此几乎无能为力。自己的命运掌控在他人手中，这并不是 Steam 愿意看到的局面。

这并非是危言耸听。近年来，操作系统应用生态的一大趋势，就在于系统回收应用分发的渠道，即使系统自带的商店不是应用分发的唯一渠道，系统应用商店也会是最强势的分发渠道。

例如，iOS 唯一的应用分发渠道是 App Store，Android 最强势的应用分发渠道是 Google Play，第三方应用商店在这两个平台几乎没有竞争力（中国的“安卓”除外）。Steam 本质就是一个应用商店，现在 Windows 上的事态，也正朝着这个方向发展。

▲ 系统中的应用商店由自己说了算，基本是现在业界的惯例了

微软在 Windows 力推微软应用商店，已经不是什么新闻了。近年来，微软商店取得最大的进展，可能就是不少玩家购买 Windows 游戏的途径，从 Steam 变更为了微软商店 / Xbox 客户端 —— 这对于 Steam 来说，并不是一个好消息。

微软当前的做法是，通过售卖 Xbox Game Pass，吸引更多玩家到 Windows 微软商店中购买游戏。关心游戏业界的朋友都注意到，得益于微软的支持，以及 Xbox 硬件平台的 PC 化，大量游戏都推出了跨 Xbox 和 PC 的版本。而玩家订阅了 XGP 后，即可免费游玩被微软收录进 XGP 库里面的大量游戏，这个库里的很多游戏，是同时拥有 Xbox 和 PC 的双版本的。玩家订阅了 XGPU 的权益后，想要在 PC 上游玩对应游戏，微软商店就是分发入口。

▲ XGP 同时提供 Xbox 和 PC 游戏，加入 XGPU 后，就可以通玩双平台

Xbox 玩家的基数是庞大的，XGP 的订阅数据一直以来非常好看。根据微软公布的数据，XGP 的订阅人数已经达到了 2500 万以上。其中又有不少玩家，是购买了支持 Xbox、PC 双平台权益的 XGPU。这么多的玩家，在 Windows 平台上会倾向于通过微软商店获取游戏，Steam 是否会感到压力山大，想必不言而喻。

Steam 在 iOS 和 Android 中都没有站稳脚跟，眼看 XPG 和微软商店的攻势越来越猛烈，难保某天 Windows 也容不下自己。Steam 对此心知肚明，Steam OS 和 Proton，便是应对的招数。

尽管无论 Steam OS 还是 Proton，都是开源开放的，但通过开源项目确立起生态位的产品，早已屡见不鲜。例如开源的 Chromium，造就了世界第一浏览器 Chrome；又例如开源的 Android，硬生生将移动市场的份额啃下大半。

开源之所以能够助力商业项目，是因为开源可以促使产品快速流行，与此同时开源项目之外的附加服务，则负责将用户留下来 —— 譬如 Google 服务之于 Chrome，Play 服务之于 Android。最近的例子可能是特斯拉，特斯拉开源了大量电车制造的专利，使得电车厂商们能够快速侵占汽油车市场，而特斯拉独有的 FSD、超充、软件娱乐等服务则负责提高用户忠诚度，电车攻下的大片油车市场，用户相当大的部分流到了特斯拉当中。

▲ 用开源来打开市场，用服务来绑定用户，这套打法屡试不爽

利用开源项目迅速做大市场、做大蛋糕，然后用好的服务将最多的蛋糕分到自己手里，的确是屡试不爽的策略。

Steam 在提供附加服务方面同样非常擅长。Steam 之所以能够吸引海量玩家，一大原因在于出色的服务，例如云存档、售后、评分系统、社区、创意工坊等等，都为玩家所津津乐道。现在，Steam 要凭借开源的 Steam OS 和 Proton，从 Windows 的手里抢蛋糕了 —— 起码不能让 Windows 独霸蛋糕的标准，也不能让自己的店只能开在 Windows 的地盘上。

▲ Steam 出色的服务、社区氛围，大大提高了玩家的忠诚度

Proton 的未来是可期的。除了热销的 Steam Deck，Steam OS 和 Proton 也可以安装在任意的 PC 上。在开源和 Steam Deck 等热销硬件的助推下，可以预见 Steam OS 和 Proton 的声量将会快速扩大。游戏开发者想要通吃 Windows 和 Linux / Steam OS 的市场，越来越多的游戏会将兼容 Proton 作为开发目标。大量的 Windows 游戏，乃至依附于游戏的反作弊、防盗版加密，会更积极地加入对 Proton 的兼容支持。

▲ 开源的 Steam OS 和 Proton，潜力无穷

如此一来，在很大程度上，Proton 将会成为 Windows 游戏的一个事实上的兼容标准，而想要体验 Proton 最好的方法，就是在 Linux 上安装 Steam 客户端，或者直接使用 Steam OS。由此，Steam 就凭借 Proton 确立起了稳定的平台生态位。

Steam Deck 是首款热销的 Steam 主机，但这并不会是最后一款。Steam 平台上能承载的可不仅仅是 Windows 游戏，当 Steam OS 乃至整个 Linux 阵营的声量足以在游戏方面和 Windows 分庭抗礼时，Windows 还会是玩 PC 游戏的不二之选吗？答案恐怕就不那么明确了。

总结

总的来说，Steam 凭借自己的声量，以及开源的 Proton，推动着游戏新的兼容标准确立，这可以带动 Steam 生态渗入更多的 Windows 游戏，乃至整个 Linux 平台。Value 是一个拥有着开源基因的公司，Steam 能否凭借开源的力量，撼动 Windows 的 PC 游戏王座？让我们拭目以待吧。