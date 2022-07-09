需求疲软“殃及”行业龙头，舜宇光学手机镜头 / 模组 6 月出货量双降

7 月 8 日，舜宇光学披露了公司 6 月份的产品出货情况。

公告显示，舜宇光学 6 月光学零件方面，玻璃球面镜片出货量 296.6 万件，环比减少 2.4%，同比减少 24.9%; 手机镜头出货量 7234.9 万件，环比减少 20.1%，同比减少 15.7%; 车载镜头出货量 619.8 万件，环比增加 2.7%，同比增加 25.3%; 其他镜头出货量 1180.1 万件，环比减少 6.7%，同比增加 19%。

光电产品方面，公司 6 月份手机摄像模组出货量 4034.5 万件，环比减少 18.6%，同比减少 21.4%; 其他光学产品出货量 566.4 万件，环比增加 7.6%，同比增加 14.8%。

对于公司当期出货量的浮动，舜宇光学的说明主要围绕公司产品面向的手机、汽车两个市场的需求。

该公司表示：“手机镜头出货量同比下降 15.7%，环比下降 20.1%，主要是因为现时整体智能手机市场需求较淡。手机摄像模块出货量同比下降 21.4%，环比下降 18.6%，主要是因为现时整体智能手机市场需求较淡。”

“而车载镜头出货量同比上升 25.3%，主要是因为受汽车供应链中关键零部件缺货的影响，去年同期的出货量基数较低。”