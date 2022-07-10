大众倾力发展自动驾驶技术：将施行按需付费模式，跑多远距离付多少钱

IT之家 7 月 10 日消息，大众软件部门 Cariad 首席执行官 Dirk Hilgenberg 表示，大众将在自动驾驶辅助等功能中提供随用随付的模式，也就是说大众自动驾驶辅助系统未来将支持按里程付费的选项。

IT之家曾报道，大众汽车 CEO 赫伯特・迪斯 (Herbert Diess) 曾表示软件是他们唯一的出路，大众只有加强其软件建设才能超越特斯拉继续成为领先的汽车制造商。所以该公司创建了一个名为 Cariad 的新部门。

Cariad 首席执行官 Dirk Hilgenberg 在接受采访时表示：“现在已经有一种新的商业模式 —— 订阅模式，或着说按需付费模式。如果你愿意，你可以在某一天选择购买 50 英里的自动驾驶服务” 也就是说，大众将在自动驾驶辅助等功能中提供随用随付方式，而且支持按里程付费。

此外，他也指出软件与其他服务的集成是非常重要。“你必须确保拥拥有我们所说的数字服务平台，让谷歌、苹果、亚马逊等外部软件进入你的生态系统，在这里你可以看电视、看直播，无论是娱乐还是办公都可以，这就是我们要卖的产品，产品就是我们的平台”。

彭博社就自动驾驶软件领域向 Cariad 的首席执行官 Dirk Hilgenberg 进行了采访。

两年前你被任命为大众软件部门的首席执行官。从那以后发生了什么变化? 我来的时候，Cariad 的人刚开始工作。那时每个人都全身心投入，渴望把这一目标变成现实。但还有很多问题，我们有很多任务需要整理。但是我们做到了，我们仍然在做，因为这也是任务的一部分。有些想法确实实现了，有些我们需要纠正，因为这世界变化太快了，你需要尽快把软件搞出来。 我们下一个集团架构的布局与特斯拉最初引入的架构类似，但我们想要更进一步。这意味着高度集成，更强的计算能力，当然还有不同的范围。我们的车型从入门级到最新的宾利，当然它们的软件和硬件需求完全不同。 您在开发此架构时遇到了哪些挑战? 我们不想重复开发功能; 我们希望在标准操作程序都可以及时交付，这也意味着我们必须追求不同的软件开发方式。并不是说每个平台都是新的，而是在已有的基础上不断开发软件到下一个阶段 —— 允许你利用你已经做得很好的东西。 当然，车辆比商业应用要复杂得多，所以我们必须确保数据保护、安全和安全是完全不同的水平。 是否有办法从这些不同功能中盈利? 现在已经出现了一种新的商业模式 —— 订阅模式或按需功能 —— 人工智能会告诉你答案，如果你愿意，你可以在未来选择 50 英里的自动驾驶。我们支持这个理论。我们可以让你在接下来的 50 英里里想做什么做什么，可以放松，睡觉或做任何事。 我们还没有 L4 级的自动驾驶，但你可以看到，在某些领域，人工智能可以提供驾驶辅助功能。这种服务可以在车内帮你节约时间，而你可以趁这个时间来工作、放松、看电影或与车内其他人交流。如果提供服务甚至还可以赚钱。你必须确保拥有我们所说的数字服务平台，并且引入谷歌、苹果、亚马逊等软件生态，例如流媒体、娱乐，或者办公、视频会议，又或者为下一次会议做准备。这就是我们要卖的产品。产品就是我们的平台。 Cariad 雄心勃勃地希望每两周就能通过无线方式发布最新消息。怎么样了? 平台的小更新可以在一周内完成。如果你真的想要做一个函数发布，那么这个包是相当大的。我们不想太频繁地打扰客户，你要确保它以非常低的故障率运行。我们的批量和优质架构支持持续更新。 通过下一个群组架构，我们甚至可以加快更新周期，并将使更小的功能，如信息娱乐系统和应用程序每天更新。Cariad 的角色是持续地为发布工作，然后品牌可以从这个开发中选择他们的更新周期。但这必须在正当程序下进行。我们也不希望每周的更新让客户感到不知所措。 Cariad 继承了大众已经在开发的不同软件结构。你是否需要在短期内实现其中的一些目标，同时塑造未来的架构? 是的，用铁人三项的术语来说，我们刚从水里出来，现在就在自行车上了。我们还有一段马拉松要跑。转变是一个积极的过程; 有很多摩擦。但这是 20% 的技术挑战和 80% 的改变 —— 思想的改变，文化的改变。 经典的汽车工业总是在模块中工作。在软件领域，这已经行不通了，你需要一个无缝的工具链。你需要全面的思考。

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