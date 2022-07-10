经销商暗示诺基亚新机发布会 8 月 12 日举行，有望带来 Nokia 2660 DS 手机、电脑等

IT之家 7 月 10 日消息，到目前为止，诺基亚还没有公布 2022 年的新品阵容，不过现在有经销商暗示诺基亚一众新品可能会在 8 月 12 日发布，包括智能手机、平板电脑和功能手机等。

诺基亚 2660 DS 已经出现在澳大利亚零售商的官网上。现在，它又出现在了一家欧洲零售商的产品库中，而且这家经销商还提到了 8 月 12 日的发售日期。

IT之家曾报道，之前有爆料称，HMD 计划在今年下半年推出多款诺基亚 X 和 G 系列 5G 智能手机。其中许多智能手机可能搭载高通骁龙 480 Plus 5G 处理器。

诺基亚 2660 DS 是诺基亚 2660 的经典机型升级款，而且此次报告意味着多款 2022 年新品有望在 7 月底 / 8 月初发布。

从外媒的消息来看，诺基亚 2022 年新品有望包括新一代诺基亚无线耳机以及诺基亚智能手机、功能手机、平板电脑和配件。

此外，诺基亚 T10，第二款诺基亚 Android 平板电脑的发布时间可能比这更早。目前诺基亚 T10 平板电脑通过了 FCC 认证，型号为 TA-1462。

经销商名单还显示诺基亚 8210 4G 和诺基亚 5710 XA 将作为 2022 年新品到来，可能也包括最近出现在后来澳大利亚的经销商名单上的诺基亚 2660 Flip (TA-1474) 。