苹果新 Mac 产品出货带动，广达 6 月营收创单月次高

IT之家 7 月 10 日消息，据中国台湾地区经济日报报道，在季度末积极赶工及新 Mac 出货带动下，代工大厂广达今年 6 月营收双增长，环比增长 54.8%，营收创单月历史次高，及同期新高纪录。

营收数据显示，广达今年 6 月营收为 1237.84 亿新台币，环比增长 54.8%、同比增长 37%，仅次于 2012 年 12 月高点 1247 亿新台币，也为同期新高纪录。

IT之家了解到，广达表示，6 月营收走高，除了因为华东地区疫情防控解除，工厂加紧赶工外，服务器因零部件缺料缓解，出货表现也较佳，同时，笔记本电脑出货以高端机型为主，由于平均售价（ASP）较高，也因此带动营收向上。

此外，广达今年第二季度营收为 2704.67 亿新台币，环比减少 10.4%、同比增长 3.9%；广达今年上半年累计营收为 5722.49 亿新台币，同比增长 8.1%。

从产品来看，广达 6 月笔记本电脑出货 520 万台，环比增长 30%；第二季度笔记本电脑出货总计达 1240 万台，环比减少约 26%，衰退幅度大于广达原先预计环比减少两成的水准。

展望第三季度，由于广达第二季度笔记本电脑出货基期较低，加上第三季度为传统旺季，广达预计第三季度笔记本电脑出货量相较第二季度有双位数增长。