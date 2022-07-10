iQOO Z6 SE 竞速版出现在印度官网上，有望在近期推出

IT之家 7 月 10 日消息，在过去的几个月里，iQOO 在海外推出了多款设备，最近还在印度推出了 iQOO Z6 系列，包括 iQOO Z6 4G、Z6 5G 和 Z6 Pro 5G,。此外，iQOO 还在印度发布了 iQOO Neo6 等手机。

有传言称该公司可能在本月晚些时候推出其旗舰机型 iQOO 9T，有望搭载高通骁龙 8+ Gen1, 支持 120W 快充。

当然，iQOO 尚未宣布会在印度市场推出 IQOO 9T。不过目前来看确实有至少一款新机正在筹备中。

有外媒发现 iQOO Z6 SE [Speed Edition] 已经出现在了 iQOO 官网上，预计这款新机可能会在 8 月份发售。

iQOO Z6 SE 竞速版很可能是 iQOO Z6 5G 或 4G 机型的升级款。

外媒认为，iQOO 将推出其新的 iQOO Z6 系列机型，可能是 iQOO Z6 SE 和 iQOO Z6 Pro SE。但到目前为止新机也没有通过任何认证，我们还无法得悉新机更多参数。

IT之家了解到，iQOO Z6 5G 采用 6.58 英寸 FHD + 120Hz IPS 屏，分辨率为 2400×1080，搭载高通骁龙 695 SoC，具有 5 重散热系统，配备了 16MP 前置摄像头和 50MP 主摄 + 2MP + 2MP + 2MP 辅助镜头。

iQOO Z6 5G 内置了 5000mAh 电池，支持 18W 快充，具有 8GB LPDDR4x RAM 和 128GB UFS 2.2 ROM，还有 4GB 内存融合，并且可以通过 Micro-SD 卡将存储扩展到 1TB 大学。