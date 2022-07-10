《原始征途》手游开启预约，1:1 高清复刻征途端游

IT之家 7 月 10 日消息，《原始征途》手游 iOS 版现已开启预约，预计将于下半年公测。据官方介绍，《原始征途》是巨人征途原班人马打造的热血国战手游。

据介绍，这款游戏 1:1 高清复刻征途端游复古写实的游戏画面，紧贴移动互联网时代随时随地、轻松畅玩的大趋势，太庙搬砖、刺探敌情等征途经典乐趣还原，万人国战的激情再现与万国争霸的全新玩法概念。

IT之家了解到，《征途》是巨人网络第一款自主研发的网络游戏，于 2006 年 04 月 21 日发行。

游戏介绍：