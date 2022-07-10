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《原始征途》手游开启预约，1:1 高清复刻征途端游

2022/7/10 17:37:57 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 Jack张宇航 的线索投递！

IT之家 7 月 10 日消息，《原始征途》手游 iOS 版现已开启预约，预计将于下半年公测。据官方介绍，《原始征途》是巨人征途原班人马打造的热血国战手游。

据介绍，这款游戏 1:1 高清复刻征途端游复古写实的游戏画面，紧贴移动互联网时代随时随地、轻松畅玩的大趋势，太庙搬砖、刺探敌情等征途经典乐趣还原，万人国战的激情再现与万国争霸的全新玩法概念。

IT之家了解到，《征途》是巨人网络第一款自主研发的网络游戏，于 2006 年 04 月 21 日发行。

游戏介绍：

1、原汁原味，还原征途经典，

复刻《征途》端游复古写实的游戏画面，清源村、凤凰城等经典场景再现，带你重温征途记忆；搬砖、刺探、国战等经典玩法复刻升级，带你领略征途原始情怀。

2、装备升级不爆星，助力战力飞升

装备升级零损不爆星，星套战力效果加持实现超值性价比。还有魂魄石镶嵌、灵魂锁链等多种方式助力玩家战力飞升，成就征途宏图霸业。

3、五大经典职业，专属技能组合

刀弓杖扇棍五大经典职业强势出击，各职业三大高阶转职方向任君选择。所有职业技能可自由灵活搭配，构建个人专属攻击组合效果。

4、热血 PK 对抗，再续国战巅峰

千人同屏，万国争霸；热血国战，荣耀 PK。《征途》系原班人马倾力打造，给玩家创造流淌于指尖的流畅国战体验。

5、多元化 PVP 玩法，构筑沉浸式竞技体验

《原始征途》围绕个人、队伍、家族、国家等多个维度开展 PVP 玩法。外区入侵，跨服争夺玉玺宝藏；3V3 英雄争霸，黄金战衣华丽加冕。还有家族 PK、中立 BOSS 等多元化游戏形式，丰富你的征途竞技体验！

6、真实立体社交，打造征途元宇宙

《原始征途》庞大的社交体系构筑起玩家的千面征途人生历程。比武招亲、结婚姻缘，让玩家能够在游戏中感受现实世界的真情实感。家族社交、国家官阶，家国天下的责任与荣耀皆由你来主宰！

7、公平绿色竞技，中小号轻松畅玩

《原始征途》尽可能平衡角色技能属性，做到公平绿色竞技，为中小号玩家提供轻松畅玩的游戏环境。

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关键词：征途游戏

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