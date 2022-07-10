小天才回应儿童平板电脑充斥黄暴，立即下架处理

IT之家 7 月 10 日消息，7 月 9 日，小天才在官方网站发布公告，近期公司收到多起关于公司产品应用商店中第三方应用软件的投诉，其中涉及儿童平板中第三方应用软件含有不良内容，电话手表中第三方应用软件诱导消费等问题。

针对用户反馈的第三方软件问题，小天才官方公布了以下整改措施：

一、针对反馈的问题应用立即进行下架处理，其中含有不良内容的应用软件永不上架。

二、针对含有应用商店的全线产品进行全面严格排查工作，加强上架前的第三方应用软件多重审核机制，坚决抵制、拒绝、严加防范含有淫秽、色情、暴力、引导消费等危害未成年人身心健康的软件。

三、优化家长端对第三方应用程序的管控功能，在原来限时、限应用的基础上使家长管理功能更加显性、便捷。

四、加严各年龄段适用应用软件的分类标准，儿童平板应用商店中对应用软件的推荐机制主要根据家长端设置的孩子年龄进行推荐，公司将进一步从合规性、合适性等多方面 ，并参考行业惯例，进一步加严各年龄段适用应用软件的审核标准。

五、 针对第三方应用软件相关问题，设立举报投诉通道，欢迎社会各界的监督，用户如遇任何不良信息可随时在应用商店、小天才售后客服等多个端口进行投诉反馈，也可联系小天才 24 小时官方客服：400-610-3999，公司必将积极处理。

IT之家了解到，国家市场监管总局主管的中国消费者报 7 月 8 日发布了一篇文章，曝光了“小天才”儿童平板电脑的多个问题。

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中国消费者报还表示，记者调查发现，市场上部分品牌儿童平板电脑也存在类似问题。对此，2022 年度京津冀消费维权联盟轮值秘书长、河北省消保委秘书长王守用表示，已注意到相关情况，呼吁企业进行整改。