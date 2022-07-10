芯片材料供应商 Entegris 完成收购竞争对手 CMC，全新划分为四个部门

近日据 Entegris 官方报道，Entegris 总裁兼首席执行官 Bertrand Loy 表示：“对 Entegris 来说，这是令人激动的一天。它已经完成了对 CMC 材料公司的收购，并表示自己正在成为电子材料的全球领导者，我们比以往任何时候都更有能力应对客户提出的最苛刻的工艺挑战，支持他们雄心勃勃的技术路线图，同时给出最快的解决方案。CMC 材料公司的加入进一步区分了我们的单元驱动平台，帮助我们能够通过加强创新、扩大规模和提高执行力来释放巨大的增长。我们相信，合并后的组织已经准备好为我们的客户、同事和股东提供更有意义的价值。展望未来，我们将高效地完成对 CMC 材料公司的整合，推动收入和成本的协同效应，并对资产负债表进行去杠杆化。”

随着交易的完成，Entegris 已经建立了新的运营模式，公司共划分为四个部门进行运作：

微污染控制部（MC） ，包括液体微污染控制、气体微污染控制和新市场业务部门。

专用化学品和工程材料部（SCEM） ，包括 Entegris 的先进沉积材料、专用化学品、专用材料和气体以及表面预处理和集成业务部门（这些曾归属 SCEM 部门）。还包括 CMC 材料公司的国际测试解决方案（ITS）。

先进材料处理部（AMH） ，包括晶圆处理、传感和控制等等。

新设的高级平面化解决方案部（APS），该部门将包括一套端到端的 CMP 解决方案，涵盖 CMC 材料公司的 CMP 浆料、CMP 垫和电子化学品业务，以及 Entegris 的 CMP 后清洗剂等等。

Entegris 还扩大了其行政领导团队，包括：