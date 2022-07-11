不想升级 Win11？教你坚守 Win10 的正确姿势

Windows 11 已经正式发布好一段时间了，年度更新版本 22H2 也即将推出。然而，Win11 的改动并不能打动每一名用户的心，很多朋友还是更青睐于 Win10，想要保持系统长久不升级。目前，微软已经面向几乎所有符合条件的 Win10 用户推送 Win11 了，如果你实在不想升级 Win11，应该怎么做？今天就来分享一些经验吧。

拒绝升级 Win11 方法一：关闭 TPM

正如前文所说，只有符合条件的设备，才会收到 Win11 的推送。如果你不想升级到 Win11，那么让自己的电脑不符合条件即可。Win11 的一项重要升级条件，就是设备必须支持 TPM 2.0，对此，我们可以手动在主板中关闭相应功能，设备关闭了 TPM 2.0 后，就不会有升级到 Win11 的提示了。

TPM 2.0 的开关可以在主板 BIOS 中找到，不同厂商和处理器的选项名称不同。例如，在华硕主板中，选项可以叫做 TPM Device Selection。

某些 Intel 芯片组主板，选项可能叫做 Intel Platform Trust Technology。

在 AMD 平台，选项可能又变成了 AMD FTPM configuration。

总之，这个选项在不同的主板中不一样，具体大家可以自行搜寻。关闭后，虽然设备的安全性有所下降，但对于普通家用电脑来说，没有什么太大影响，毕竟很多人平时用电脑也并没有开启 BitLocker 加密硬盘，也并不使用指纹、面部识别等方式来锁定电脑。

拒绝升级 Win11 方法二：关闭 Windows Update（不推荐）

Win11 是通过 Windows Update 推送的，关闭了 Windows Update 后，自然也收不到 Win11 的更新。不过这个方案会导致 Win10 也收不到自己的系统补丁，没法使用新功能，安全性也大为下降，因此并不推荐这一方法，这里只作介绍。

要关闭 Windows Update，我们可以借助一些方便使用的工具，例如 Windows Update Blocker。

Windows Update Blocker：

https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-6/

Windows Update Blocker 是一款无需安装的绿色软件，解压后运行即可。

开启后，即可看到非常显眼的 Windows Update 控制按钮。选中“禁用服务”，软件会自动勾选上下面“保护服务设置”的选项，最后点击“立即应用”，就可以停止 Win10 的自动更新了。

Windows Update Blocker 的效果是非常出色的，因为它可以禁用掉 Windows Update 的相关服务。点击“菜单”，在“服务列表选项”中，可以看到各个 Windows Update 服务的运行状态。如果软件主界面显示服务状态已经停止，服务列表中的各项服务也都不再运行，就意味着 Win10 自动升级没有了运行的先决条件。

如此一来，就再也不会收到 Win11 的更新了，当然也不会收到其他任何更新。

不升级 Win11，应该用什么版本的 Win10？

既然不打算升级 Win11，那么停留在 Win10，也是有讲究的。如果想要长期使用 Win10，那么 Win10 的 LTSC 长期服务版，会是更适合的选择。

和普通版的 Windows 不同，Windows LTSC 长期服务版可以在更久远的未来，都接受到来自微软的技术支持，这包括系统补丁、安全修复等一系列服务。Win10 的 LTSC 版基于 Win10 21H2 打造，拥有 5 年的支持时间框架，如果你打算长期停留在 Win10，这会是相当好的选择。

Win10 LTSC 的具体下载地址如下。

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (x64) - DVD (Chinese-Simplified)

文件：

SW_DVD9_WIN_ENT_LTSC_2021_64BIT_ChnSimp_MLF_X22-84402.ISO

大小：4.7GB

MD5：2579B3865C0591EAD3A2B45AF3CABEEE

SHA1：C19D7DAFBAFEB26C36E31D97C465E87C7A6E8A4C

SHA256：C117C5DDBC51F315C739F9321D4907FA50090BA7B48E7E9A2D173D49EF2F73A3

下载地址：

ED2K：

SW_DVD9_WIN_ENT_LTSC_2021_64BIT_ChnSimp_MLF_X22-84402.ISO [4.7GB]

BT：

SW_DVD9_WIN_ENT_LTSC_2021_64BIT_ChnSimp_MLF_X22-84402.ISO [4.7GB]

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (x86) - DVD (Chinese-Simplified)

文件：

SW_DVD9_WIN_ENT_LTSC_2021_32BIT_ChnSimp_MLF_X22-84401.ISO

大小：3.37GB

MD5：A4F6F8F67D9A59AD462FF51506C5CD3A

SHA1：50ED6860535FDDF9D0418EFD99EF7F40DAA696F5

SHA256：9F855FCC4CB44C119F9CE73DABE569FCB7F4F4D85F922206BF2E108116A34F25

下载地址：

ED2K：

SW_DVD9_WIN_ENT_LTSC_2021_32BIT_ChnSimp_MLF_X22-84401.ISO [3.37GB]

BT：

SW_DVD9_WIN_ENT_LTSC_2021_32BIT_ChnSimp_MLF_X22-84401.ISO [3.37GB]

不过需要注意，相较普通版 Win10，Win10 LTSC 版没有自带应用商店。如果有这个需求，可以参考我们之前撰写的文章，为 Win10 LTSC 手动添加商店。（《坚守 Win10 必看！为 Win10 LTSC 2021 添加微软商店》）

总结

总的来说，Win11 的确算不上成熟，很多朋友愿意停留在 Win10 也是合情合理的。如果你更喜欢 Win10，不妨尝试一下本文的方法，待到 Win11 慢慢完善，再升级到最新系统吧。