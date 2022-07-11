史玉柱时隔 3 年首次现身：一年内要把巨人集团负债清零

IT之家 7 月 11 日消息，据证券时报报道，7 月 9 日，“第五届征途嘉年华”在江苏常州线下举办。活动现场中，巨人集团创始人、巨人网络董事长史玉柱露面，并宣布巨人集团将在一年时间内把负债清零，据悉这是史玉柱最近三年首次公开露面。

史玉柱在活动现场中表示自己最近正忙着将以色列公司 Playtika 进行出售，“今年巨人集团有个目标，一年内把负债清成零，通过这个出售基本上能达到目标。我们 5 年前花了 46 亿美元收购这家公司，这是一个生意，它不是事业，所以在适当时候应该退出。”

由史玉柱监制的新手游《原始征途》也宣布启动 iOS 预约、将于今年下半年推向市场。作为一款基于征途 IP 的 MMORPG 国战类手机游戏，《原始征途》继承了经典国战 PK 核心玩法，并加以新时代的改造，旨在做一款手机上最原汁原味、最能承载“征途精神”的产品，重现 17 年前的经典内核，唤醒征途玩家的青春记忆。《原始征途》本次正式开启 iOS 预约，预计 2022 年下半年上线公测。

IT之家了解到，在嘉年华现场，巨人集团旗下征途 IP 与黄金酱酒达成全方面战略合作。此次合作中，征途 IP 系列游戏同步上线“云酿酒”定制玩法，用户可在游戏内实时体验酱酒酿造，获得“黄金酱酒”游戏道具；与此同时，玩家在游戏中有机会获得联名酒，实现线上“云酿酒”的虚拟体验与线下白酒实物品鉴的链接。

据史玉柱表示，“征途”和“黄金酱酒”未来都将是巨人集团的核心，将当作事业进行长期运营，“不用担心将来有一天我会不会把这俩给卖了，绝对不会卖的。”