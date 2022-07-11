iQOO 10 系列官宣首发量产 200W 超快闪充

IT之家 7 月 11 日消息，iQOO 今天正式确认 iQOO 10 系列将首发量产 200W 超快闪充，此前新机已经获得工信部 3C 认证，证实 iQOO 10 和 iQOO 10 Pro 分别支持 120W 和 200W 快充。

据科创板日报此前报道，iQOO 10 系列首发商用的 200W 超级闪充所采用的超薄隔膜与正极材质实现了“车规级”的突破，特点是非常纤薄，更有利于充电性能的提升。

IT之家了解到，外观方面，iQOO 10 系列提供传奇版和赛道版两个版本，前者采用经典传奇三色纹搭配全新白色有机硅皮革，后者则采用一半光滑，一半细腻的同色异构设计。

据数码博主 @数码闲聊站 消息，iQOO 10 Pro 将采用一块 6.78 英寸 2K 分辨率 120Hz 高刷的 AMOLED 屏幕，支持 10bit 色深以及 LTPO 自适应刷新，并且采用广域超声波屏下指纹。影像方面，该机前置 1600 万像素前置镜头，后置三摄为两颗 5000 万像素镜头和一颗 1460 万像素镜头，并且将拥有 vivo 自研 ISP 影像芯片 V1+。性能方面，该机搭载了高通旗舰处理器骁龙 8+。iQOO 10 Pro 采用双电芯设计，两块 2275mAh 电池组成 4550mAh 的额定最小容量。