涉及计算机技术专利，博通在美遭松下诉讼

集微网消息，日本电子制造商松下日前在美国得克萨斯州联邦法院提起一项诉讼，指控芯片制造商博通侵犯其数项计算机技术专利中的权利要求。

据路透社报道，松下在法庭上表示，博通拒绝讨论其专利组合许可的提议，并称博通的微处理器、集成电路和用于无线网络的组件侵犯了其 10 项专利。另外，松下指出，博通故意侵犯了这些专利，并在专利申请中引用了其中一些专利。

松下目前正在寻求法院裁决博通支付赔偿金，并要求法院下令永久阻止博通侵犯其专利权。

博通、松下没有立即回应置评请求。