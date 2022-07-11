realme 真我 GT2 大师探索版“冰岛”官图公布：挑战白色手机质感巅峰

IT之家 7 月 11 日消息，今日下午，realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起公布了真我 GT2 大师探索版白色官图，并称“这是 realme 从创立到现在，我个人排名第一的白色”，质感和手感都在绝佳的巅峰状态。

随后，realme 真我手机官方公布了真我 GT2 大师探索版白色版本的名称 —— 冰岛，宣称“挑战白色手机质感巅峰”，拥有“纯粹、柔和、轻盈”等特点。

IT之家了解到，realme 真我 GT2 大师探索版发布会将于 7 月 12 日 14:00 召开。根据此前信息，真我 GT2 大师探索版将首批搭载骁龙 8+ Gen 1 处理器，采用新一代 X7 独显芯片，并首发完全隐藏的肩键、LPDDR5x、超级 N28 自由四天线和全链路 GaN 百瓦秒充。

入网信息显示，realme 真我 GT2 大师探索版厚 8.2mm，采用 6.7 英寸 2412×1080 120Hz AMOLED 屏，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。

此外，真我 GT2 大师探索版内置 5000mAh 大电池，支持 100W 快速秒充，官方称 25 分钟即可充至 100%，机身采用金属中框，机身重量仅为 195 克。