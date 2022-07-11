紫光集团完成股权交割，智广芯控股承接 100% 股权

7 月 11 日消息，紫光集团及下属公司发布公告称，紫光集团根据相关法律法规及《重整计划》的约定，已于今天完成了公司股权及新任董事、监事、总经理的工商变更登记手续。

两家原股东清华控股有限公司及北京健坤投资集团有限公司全部退出，战略投资人“智路建广联合体”设立的控股平台北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯控股”）承接紫光集团的 100% 股权，紫光集团股权顺利完成交割，标志着司法重整执行阶段的工作全面进入收官环节，紫光集团进入全新的发展阶段。

今天下午，紫光集团管理人已经与智路建广联合体举行了交接会，将紫光集团的章证照及经营管理事务进行全面移交。战投前期已将资金足额打入管理人清偿账户，紫光集团也向全体债权人发出邮件通知，告知债权人明日（即 7 月 12 日）将一次性足额支付剩余的现金清偿款项，相应资金会于 7 月 13 日前陆续到达债权人账户。

据了解，紫光集团债务危机化解和司法重整工作从开始到收官用时 1 年零 8 个月。2020 年 11 月，紫光集团由于长期无序收购扩张、短贷长投，爆发严重债务危机。随后，清华大学及紫光集团控股股东清华控股引入专门工作团队开展化解债务风险和推进校企改革各项工作。

在紫光集团资不抵债的情况下，2021 年 7 月 16 日，北京一中院根据债权人申请，依法裁定紫光集团进入司法重整，并指定专门工作团队为班底组建清算组担任管理人。12 月 10 日，北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的“智路建广联合体”中选紫光集团重整战略投资人。

同年 12 月 13 日，管理人与智路建广正式签署投资协议，并公布了方案。根据方案，战略投资人采用“存续式”重整模式，紫光集团多年积累的产业布局和核心技术得以完整保留；同意支付 600 亿元现金全部用于清偿债务，还拿出紫光集团下属三家上市公司市值 230 亿元的流通股票按市价抵债，最后安排剩余部分留债延期清偿；债权人按需求选择三种清偿方案，获得了 95%-100% 的超高清偿率，实现利益最大化。

2022 年 1 月 14 日，北京一中院裁定批准重整计划并终止重整程序，执行阶段开始。根据本次重整计划，重整执行的期限为 6 个月，即从 2022 年 1 月 14 日至 7 月 14 日。

数据显示，紫光股份一季度实现营业收入 153.42 亿元，同比增长 13.58%，净利润 3.72 亿元，同比增长 35.26%。紫光国微一季度实现营业收入 13.41 亿元，同比增长 40.83%，净利润 5.31 亿元，同比增长 63.91%。