美股收跌，哔哩哔哩、阿里巴巴跌超 9%，拼多多、微博跌逾 10%

北京时间 7 月 12 日消息，投资者等待 CPI 数据，科技板块拖累美股走低，纳指跌超 2%。截至收盘，道指跌 164.31 点，跌幅为 0.52%，报收 31173.84 点；标普 500 指数跌 44.91 点，跌幅为 1.15%，报收 3854.43 点；纳指跌 262.71 点，跌幅为 2.26%，报收 11372.6 点。

中概股中主要科技股集体下跌，蔚来决定成立独立委员会，对做空报告中的指控展开调查，常规交易中一度跌近 10%，报收 20.57 美元，下跌近 9%。

美国主要科技巨头悉数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股全线下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 软银仍是阿里第一大股东，持股比例达 25%

市值 3230 亿美元的阿里巴巴是一家规模相当大的公司。机构投资者持有相当多阿里巴巴股票，表明阿里巴巴在投资界享有相当高可信度。软银仍然是阿里巴巴第一大股东，持股比例高达 25%；第二、三大股东持股比例分别为 2.7% 和 2.5%。数据还显示，前 25 大股东持股比例不足半数，这意味着没有一家股东可以一家独大。

▲ 内部人士持有近 660 亿元阿里股票

内部人士持有价值 98 亿美元（约合人民币 656 亿元）的阿里巴巴股票，持股比例约为 3%。普通公众持股比例为 36%，不足以使公司修改对他们不利的政策；上市公司持股比例为 25%，它们可能属于战略持股，与阿里巴巴业务相近，甚至存在合作关系。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 苹果 iPhone 14 将遭遇消费者支出疲软等挑战

投资公司 Monness Crespi Hardt 分析师布莱恩・怀特（Brian White）当地时间星期一发表投资报告，维持对苹果股票的“买进”评级，但将目标股价由 199 美元下调至 174 美元，“经济疲软和通胀会蚕食预算，今年秋季消费者可能对购买新款 iPhone 更加谨慎，可能等到经济好转才会出手”。

▲ 分析师下调苹果营收、利润预期

怀特表示，“iPhone 发布将面临包括消费者支出疲软在内的诸多挑战。苹果产品线前所未有地强大，平台更为普及，但经济似乎陷入衰退，股票市场大幅震荡，地缘政治环境令人不安。”他还下调了苹果 6 月份季度和本财年营收、利润预期。除消费者支出疲软外，苹果还面临“经济下行、通胀压力和不确定的地缘政治风险等因素”。

▲ 被马斯克“始乱终弃”，Twitter 一度跌超 11%

在埃隆・马斯克 (Elon Musk) 表示将中止 440 亿美元收购 Twitter 的交易后，今天常规交易中后者股价一度探底 32.55 美元，跌幅超过 11%。马斯克的律师当地时间上周五通知 Twitter 董事会称将放弃这一交易。Twitter 董事长布雷特・泰勒（Bret Taylor）表示，公司将采取法律措施强制马斯克完成交易。

▲ 马斯克放弃收购 Twitter 可能原因：嫌价格高

截至上周五，Twitter 股价比马斯克的协议价低 32%。市场研究公司 Radio Free Mobile 创始人理查德・温莎（Richard Windsor）表示，重新谈判价格可能是马斯克放弃这一交易的原因，“Twitter 的基本面和股价并不匹配，其市值应当介于 130 亿至 150 亿美元之间，比当前的市值低约 50%”。