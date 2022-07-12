一夜回到三年前，先买后付创企 Klarna 估值暴跌

北京时间 7 月 12 日早间消息，据报道，瑞典先买后付创业公司 Klarna 在最近一轮艰难的融资中估值从 460 亿美元降至 67 亿美元。Klarna 曾是欧洲估值最高的非上市科技公司，然而近期科技行业估值的全面下跌给该公司造成了剧烈冲击。

Klarna 董事长、红杉资本合伙人 Michael Moritz 表示，估值大跌的原因是“与过去几年相比，投资者突然以相反的方式投票”。但他认为，“随着投资者从掩体后走出来，Klarna 和其它一流的公司将获得应有的关注”。

在 Klarna 周一宣布的 8 亿美元融资中，除了红杉资本和澳大利亚联邦银行等现有投资方之外，还有多家新投资方加入，包括阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司和加拿大养老金计划投资委员会。

一年多之前，在软银牵头的一轮 6.39 亿美元融资中，Klarna 估值上升至 460 亿美元。然而在最新一轮融资中，Klarna 的“不包括现金在内”估值只有 59 亿美元。

Klarna 成立于 2005 年，率先推出了“先买后付”的付费模式，支持消费者延迟付款或分期付款。疫情期间电商行业的快速发展也推动了先买后付模式的全面兴起。

然而，随着通胀压力的增加，投资者对于追逐增长的金融科技公司产生了反感，这些公司估值跌幅也要超过科技行业其它公司。

Klarna 首席执行官 Sebastian Siemiatkowski 表示，在全球股市暴跌的情况下，最新一轮融资“证明了 Klarna 的业务实力”。

然而，随着消费者的可支配收入下降、违约率上升，以及利率上升进一步拖累利润率，先买后付还将受到更沉重的打击。

它们还面临着来自主流信贷机构和苹果等科技巨头日益激烈的竞争。苹果也将在美国推出先买后付服务 Apple Pay Later。

这个行业面临的监管也越来越严格。今年 6 月，英国政府提出了加强监管规则的计划，包括要求贷款机构评估客户还贷能力，并允许用户向金融监察员服务中心投诉。

知情人士表示，最新估值是 Klarna 自 2019 年 8 月以来的最低估值，当时该公司估值为 55 亿美元。在此之前，Klarna 今年采取了一系列努力去进行融资。

根据知情人士的说法，5 月份 Klarna 曾试图以 250 亿美元的估值融资，但未能吸引投资方的兴趣。同月，Klarna 宣布将对 7000 多人的员工队伍裁员 10%。西米亚特科夫斯基表示，2022 年是该公司“动荡的一年”。此外今年 6 月，Klarna 还与一些投资方讨论，以低于 200 亿美元估值进行融资的可能性。

Klarna 的同行业公司也遭遇了类似的困境。已经在美国上市的先买后付服务 Affirm 股价较去年 11 月的最高点已跌去近 90%，该公司此前与亚马逊和沃尔玛等大型零售商都达成了合作。